Un cambio de estrategia del BCRA a media rueda desconcertó al mercado

Parecía que el BCRA se disponía, esta vez, a defender el valor del peso a través de la venta de dólares y con una nueva suba de la tasa de política monetaria, pero, en forma, sorpresiva la autoridad monetaria volvió a abandonar el control del tipo de cambio en el mercado mayorista.



Desde el mediodía, cuando el dólar se operaba en $ 21,75, el ente regulador - que ya había vendido unos u$s 400 millones - decidió dar un giro a su estrategia y dejar que el tipo de cambio flote libremente. "Nadie esperaba que no interviniera más en el resto de la jornada", comentó el analista Fernando Izzo.



Al final de una jornada frenética, incluso, se retiró un vendedor privado que concretó una operación en $ 23, desapareciendo la oferta oficial, mientras que algunos bancos dejaron de operar antes del cierre del mercado, ante un desconcierto generalizado.



"En la última media hora antes del cierre, el spread entre comprador y vendedor era de más de 70 centavos y de esa forma los operadores no tenían una referencia para saber cuál era el valor real y sensato de la divisa norteamericana", relató Izzo. Es por ello que se frenó el volumen operado el Siopel, cuando llegó a u4s 969 millones (un 14% menos que el negociado el miércoles).



Finalmente, el Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 23 vendedor para la transferencia, y el billete a $ 23,30, mientras que el dólar de referencia promedio del BCRA (C.3500) quedó establecido en $ 21,7492.