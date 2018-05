Carrió en Casa Rosada: “Estoy aquí para dar tranquilidad”

La disparada del dólar no sólo copa la agenda económica, sino que también repercute de lleno en el escenario político. Tras una desconcertante rueda cambiara en la city porteña donde el dólar se disparó un 7% llegando a su máximo de $ 23, Elisa "Lilita" Carrió acudió a la Casa Rosada y buscó dar calma al señalar que su visita tuvo como objetivo "llevar tranquilidad a toda la sociedad argentina".



La líder de la Coalición Cívica-ARI señaló esta tarde que su visita a la Casa Rosada tuvo como objetivo "llevar tranquilidad a toda la sociedad argentina" y afirmó que los índices económicos, incluida la cotización del dólar, "van a volver a la normalidad".



"Si hay un gesto, es que yo estoy en la Casa Rosada y quiero llevar tranquilidad a toda la sociedad argentina. Como vengo de otro lugar (Estados Unidos), veo las cosas con cierta distancia, no tengo ninguna preocupación. Esto está pasando en todo el mundo. Va a volver a la normalidad", sostuvo la diputada nacional.



Asimismo, añadió que que si el dólar "está a 20 o 21 es razonable para nuestras exportaciones".



En cuanto a los posibles motivos de la corrida de este jueves, sostuvo que "nos tenemos que acostumbrar a estas fluctuaciones porque no tendría por qué estar alterando lo interno" y agregó que "esto está pasando en todo el mundo por la política de Trump que ha subido la tasa de interés y hay una guerra comercial mundial".



Sobre la aparición del exministro de Economía Domingo Cavallo en los medios, se mostró sorprendida y dijo que es "una antigüedad, una cosa delirante" ya que "fue quien nos llevó al mayor quiebre del país y quien permitió la mayor fuga de capitales en 2001" y agregó que "no tiene autoridad para hablar".



El paso de la líder de la CC-ARI por Balcarce 50 despertó una ola de rumores por una posible reunión con el presidente Mauricio Macri. Sin embargo, una de las principales aliadas políticas del mandatario pasó por allí para visitar a Fernando Sánchez, actual Secretario de Fortalecimiento Institucional, y uno de sus más férreos colaboradores.





Hoy me reuní con @sanchezfdo Secretario de Fortalecimiento Institucional en Casa Rosada. pic.twitter.com/sRDCKojH9y — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 3 de mayo de 2018