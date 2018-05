Sampaoli le avisó a Icardi que no será tenido en cuenta para el Mundial de Rusia

Icardi no estará en el Mundial de Rusia.

El director técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, se reunió con el delantero Mauro Icardi y con el mediocampista Lucas Biglia en Milan, Italia, en el marco de la gira previa al anuncio de la lista de convocados para el Mundial Rusia 2018.



El entrenador estuvo reunido aproximadamente una hora con el goleador de Inter y su "nueve titular" durante los dos primeros partidos oficiales del ciclo.



Luego, Sampaoli recibió a Biglia, quien se recupera de una doble fractura de las dos primeras vértebras lumbares.



Según trascendió, el DT casildense se llevó una "buena impresión" de la charla con Icardi pero le confirmó que no estará en la nómina final de 23 futbolistas que representarán a Argentina en la próxima cita mundialista.



Horas después de la reunión, el delantero de 25 años, utilizó su cuenta oficial de Twitter para ratificar su compromiso con el seleccionado y refutó la versión periodística de una supuesta negativa.



Icardi disputó 33 partidos en la temporada con el elenco "neroazzurro" y marcó 27 goles.



En el ciclo de Sampaoli, el rosarino viajó a la primera gira por Australia y Singapur, pero no pudo jugar por una lesión muscular.



Ya en las eliminatorias sudamericanas fue titular en el debut oficial ante Uruguay (0-0) y ante Venezuela (1-1), fue al banco de suplentes ante Perú (0-0) e ingresó unos minutos ante Ecuador (3-1).



Por último, el ex Barcelona y Sampdoria quedó afuera de los citados para las giras por Rusia, en noviembre del año pasado, e Inglaterra y España, en marzo pasado.



Antes de su última parada por Roma, el entrenador se juntó con Biglia y recibió de primera mano los avances de la recuperación de la lesión que sufrió el pasado 22 de abril con su equipo, Milan, en un partido ante Benevento, por la Serie A del fútbol peninsular.