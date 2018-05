Rechazaron excarcelar a José López por considerar que existe "riesgo de fuga"

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 rechazó el pedido de excarcelación del exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López, de cara al juicio oral por enriquecimiento ilícito, tras considerar que existe riesgo de que se fugue.



"Debemos adelantar que se advierte en el caso la existencia del riesgo de fuga", sostuvieron los jueces Adrián Grünberg y José Michilini en el fallo de siete páginas en el que le negaron la excarcelación al ex funcionario público, al que accedió Telam.



Los jueces destacaron además que de los estudios médicos de López "no surge de ningún modo que se encuentre en riesgo su salud o que la atención a sus dolencias no haya sido debidamente resuelta en su unidad de alojamiento", por lo que consideraron que tampoco le corresponde la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, como solicitó su defensa. .



"No resulta legalmente procedente analizar la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico a una persona que no se encuentre en condiciones de ser beneficiaria de arresto domiciliario", sostuvieron.



El juicio oral y público por enriquecimiento ilícito al ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo comenzará el 11 de junio, según decidió a fin del mes pasado el TOF 1, que encabezará el proceso.



Se trata del juicio en el que se ventilará el enriquecimiento ilícito del exfuncionario que intentó esconder casi 9 millones de dólares en bolsos en un monasterio y que está detenido hace casi dos años.



En la causa por supuesto enriquecimiento ilícito de López, que instruyó el juez Daniel Rafecas, el exfuncionario también fue acusado por la supuesta compra de dos propiedades a través de testaferros.



Además de López, fueron enviados a juicio su esposa María Amalia Diaz, cuatro empresarios que habrían actuado como testaferros y la hermana Celia Inés Aparicio, en su caso por supuesto encubrimiento de lo ocurrido en el monasterio de General Rodríguez el 14 de junio de 2016.



En la madrugada de ese día, López fue sorprendido y detenido cuando intentaba esconder en el monasterio Nuestra Señora de Fátima, en la localidad bonaerense de General Rodríguez, bolsos con casi 9 millones de dólares en efectivo y unos 150.000 euros que había mantenido ocultos en su casa de Dique Luján, en Tigre.