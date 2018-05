A la espera de datos, los mercados de Europa operan dispares

La Bolsa de Nueva York evolucionaba cerca del equilibrio poco después de la apertura el viernes, ante un informe a medias tintas sobre el empleo en Estados Unidos y persistentes temores sobre las relaciones comerciales con China.



El índice vedette Dow Jones Industrial Average, cedía 0,07% a 23.913,05 puntos. El Nasdaq, de alto componente tecnológico, subía 0,14% a 7.098,28 puntos luego de abrir en baja y el índice ampliado S&P 500 abandonaba 0,09% a 2.627,29 puntos.



El jueves Wall Street había cerrado en un orden disperso, marcada por algunos resultados decepcionantes e incertidumbres sobre las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y el acuerdo nuclear iraní.



• Brasil



La Bolsa de Comercio de San Pablo se mantiene con una baja de 0,2% en su principal índice, el Bovespa, que se ubicaba en los 83.098 puntos.



En el mercado cambiario, el dólar se mantiene casi estable a 3,5264 reales de la divisa estadounidense.



• Europa



Las principales bolsas europeas abrieron este viernes con tendencia dispar, en una sesión en la que se espera la publicación de indicadores a ambos lados del Atlántico y sobre todo el informe sobre el empleo en Estados Unidos.



El FTSE-100 de la Bolsa de Londres cae 0,6%, al igual que el CAC-40 de París que lo hace 0,5%. En cambio, el DAX de Fráncfort y el Ibex de Madrid suben 0,4%.



• Asia



La Bolsa de Tokio no opera hoy, 4 de mayo, por celebrarse la fiesta nacional del Día de la Naturaleza o El día verde (Midori no hi)", jornada dedicada al medio ambiente y la naturaleza.



La entidad bursátil tampoco operó ayer por ser el "Día de la Constitución (kenpo kinenbi)", el día en que los japoneses recuerdan la nueva carta magna que se redactó en Japón después de la guerra.



Mientras que el miércoles, la Bolsa cerró sus operaciones con una caída de 35,25 puntos, (0,16 %), hasta situarse en los 22.472,78, según despacho de EFE.



Por su parte, el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, cayó 2,66 puntos, (0,15 %), hasta situarse en las 1.771,52 unidades.