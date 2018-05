El volcán Kilauea entró en erupción y ordenan evacuar a miles de personas en Hawái

El volcán Kilauea en Hawái, uno de los más activos del mundo, entró en erupción el jueves, expulsando lava por grandes grietas hasta un área residencial y obligando a las autoridades a ordenar la evacuación de miles de personas.



El gobernador David Ige declaró el estado de emergencia para poder movilizar a todos los servicios y fondos de urgencia del Estado vinculados a catástrofes naturales.



Imágenes de medios locales mostraban corrientes de lava que serpenteaban a través de los bosques, en tanto la agencia de Defensa Civil del archipiélago informaba sobre "emisiones de vapor y lava de una grieta en la subdivisión Leilani en el área de Mohala Street" seguidas de explosiones y ordenó a todos los residentes a abandonar el área afectada.



Unos 700 edificios y 1.700 personas están sujetos a evacuaciones obligatorias, indicó Cindy McMillan, portavoz de Ige.



El gobernador movilizó a las tropas de la Guardia Nacional en el archipiélago y pidió a los habitantes que presten atención a las advertencias de la Defensa Civil.



"Por favor estén alertas y preparados para mantener a salvo a sus familias", escribió Ige en su cuenta de Twitter.



Autoridades del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), de la unidad del Observatorio vulcanológico, vigilaban y evaluaban por medios terrestres y aéreos la magnitud de la erupción, que comenzó alrededor de las 16H45 locales (02H45 GMT) luego de las docenas de temblores que se registraron en los últimos días.



Un funcionario añadió que en la zona habitan unas 10.000 personas.







A las 10.30 de la mañana se registró un terremoto de magnitud 5 al sur del cono volcánico Puu Oo que generó desprendimientos y el potencial derrumbe dentro del cráter del volcán, según el USGC.



"Fue el más importante de un centenar de sismos a veces menores, de magnitud 2, registrados desde el lunes un penacho de cenizas de corta duración producido por ese evento se elevó al cielo y sigue disipándose hacia el suroeste desde Puu Oo", señaló el USGC en un aviso, advirtiendo que quienes se encuentren en esa dirección "pueden experimentar la caída de polvo de cenizas".



Un gran penacho de cenizas color rosado se elevaba sobre la zona y las autoridades advirtieron de una subsecuente "inundación de lava", incendios, humo y nuevos sismos.



Las autoridades indicaron que el peligro vinculado a las erupciones en curso incluye además "potenciales concentraciones de gas de dióxido de azufre" en la zona, así como explosiones de metano que podrían propulsar grandes rocas y desechos en áreas adyacentes.



El USGS elevó el nivel de alerta sobre el volcán de vigilancia a advertencia, informando de que se detectaron "nuevas grandes grietas" en las laderas del coloso.



"Vapor caliente blanco y humo azul emanaron de una área de ruptura en la parte este de la subdivisión", escribió la agencia.



El servicio geológico puso énfasis en precisar que en estas etapas tempranas de las erupciones por fisuras son "dinámicas" y que pueden producirse "grietas adicionales y nuevas emanaciones de lava".



"En este momento no es posible señalar dónde" se producirán nuevas grietas, añadió el informe.



Un centenar de sismos, algunos leves, de una magnitud cercana a 2.0 se registran desde el lunes, poniendo a prueba los nervios de los residentes de la isla.



"Esto nos despierta", declaró Carol Shepard a la cadena local KHON. "Es como si toda la casa temblara".



Usando un dron, otro residente, Jeremiah Osuna, tomó imágenes de video de la columna de lava roja, que caracterizó como "una cortina de fuego".



"Me inquieté bastante y me di cuenta hasta qué punto (...) es peligroso vivir" cerca del volcán, admitió.



Los científicos observan esta "intrusión de magma" en la zona desde el lunes, anticipando una posible erupción, explicó Janet Babb, geóloga del Observatorio volcanológico de Hawái. Probablemente se produzcan otras erupciones, advirtió.



Hawái, con frecuencia llamada la Gran Isla, es la mayor de las ocho principales, que componen este Estado estadounidense del Pacífico, un archipiélago de 137 islas.