Revelaron que Neymar abandonó el Barcelona por culpa de Messi

El técnico del París Saint Germain, Unai Emery, que dejará su cargo a finales de la actual temporada, contó a la revista "The Tactital Room" que uno de los motivos por los cuales Neymar dejó el Barcelona fue porque estaba "obligado a trabajar" para Lionel Messi.



"Allí el juego se dirige completamente hacia Messi y Neymar se ve obligado a trabajar para él", dijo Emery. Cuando el brasileño dejó el Barcelona, el rumor indicaba que lo hacía para salir de la sombra del rosarino y lograr ser la estrella del equipo.



Sobre su relación con el brasileño en el PSG, el entrenador reconoció que tuvo diferencias: "Sé cuándo soy la persona principal en un grupo y cuándo no. En el PSG el líder es Neymar y mi prioridad era tenerlo feliz, no importaba cómo".