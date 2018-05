Almagro y Aldosivi definen el primer ascenso a la Superliga: lugar, hora y televisación

Aldosivi de Mar del Plata y Almagro, que igualaron con 41 unidades en el primer puesto de la B Nacional, luego de 24 fechas, jugarán hoy el encuentro de desempate cuyo vencedor logrará el ascenso a la Superliga para la temporada 2018/2019.



El partido se desarrollará en el estadio de Arsenal, en la localidad bonaerense de Sarandí, desde las 19, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Néstor Pitana, el representante argentino en la Copa del Mundo de Rusia 2018.



En caso de igualdad al término de los 90 minutos, se jugará en alargue de 30 y de persistir el empate el ascenso se definirá mediante remates desde el punto penal.



El perdedor de esta final no tendrá mucho espacio para lamentos ya que el martes próximo a las 21.10 deberá recibir a Agropecuario Argentino por los cuartos de final del reducido que determinará el segundo ascenso a la Superliga.



Cada equipo recibió 6.000 entradas para sus hinchas, 5.000 populares y 1.000 plateas.



Este atípico certamen, a causa de una notable paridad, no le quedaba otra clase de definición que la de hoy, con un emotivo desempate.



Muchos equipo parejos en esta B Nacional y con un rendimiento muy pobre en efectividad ya que Aldosivi y Almagro fueron primeros con solo el 56,94 por ciento de los puntos.



Fueron 24 fechas en las cuales hubo muchos candidatos a los cuales la punta les resultó un hierro candente, siendo ejemplo de ello Agropecuario Argentino, de gran inicio, Villa Dálmine, Atlético de Rafaela, Gimnasia de Jujuy y el mismo Aldosivi.



Pero en Sarandí no habrá chances para la especulación y se definirá el ascenso, ese logro que acarició Almagro, que llegó como único puntero en la fecha final, pero que no puedo concretar al igualar en Puerto Madryn ante Guillermo Brown, dándole la chance a Aldosivi de alcanzarlo al ganarle de local a Estudiantes de San Luis.



Aldosivi, que es dirigido por Gustavo Álvarez, ex-DT de Temperley, tuvo varias chances para consolidarse en la cima en la recta final del campeonato pero falló y para colmo de local, ante Quilmes (1-3) e igualando en tiempo adicional ante Los Andes (1-1).



El equipo marplatense tiene una base de veteranos de "mil batallas" como el goleador Fernando Telechea (36 años), Maximiliano Velázquez (37), Roberto Brum (34), Leandro Somoza (37) y Diego Villar (37) y tres de ellos no jugarán ante Almagro, por estar suspendidos Telechea y Villar y por lesionarse el hombro Brum.



Aldosivi va a sentir y mucho esas ausencias en especial la de Telechea, que hizo 12 tantos y culminó a uno del goleador Jonathan Herrera (Riestra/Ferro) por quien ingresaría Emiliano Ellacópulos (ex Tigre).



En tanto, Velázquez jugará con una protección (recibió seis puntos de sutura por un corte durante el cotejo ante Estudiantes) y está en duda Antonio Medina a causa de una molestia muscular y de no jugar lo haría Ismael Quilez.



Almagro es obra del entrenador Alfredo Grelak, quien dejó el cargo tras la 19na. fecha a causa de "un desgaste en la relación con el plantel". En reemplazo de Grelak llegó el ex jugador de Boca Sebastián Battaglia que suma en el cargo cinco cotejos con tres victorias y dos empates.



El arquero es una de las figuras, Christian Limousin (ex Ferro) y tiene como cerebro a Ariel Chávez, el hombre que marca diferencias, y dos delanteros con gol como Diego Diellos (24 años y Central Córdoba de Santiago del Espero) que hizo seis tantos y Alan Bonansea (21 años, a préstamo de Lanús) con siete.



Battaglia, que generalmente utiliza un 4-4-2, no hará cambios con respecto al equipo que empató en Puerto Madryn, ya que no cuenta con suspendidos ni lesionados.



En la temporada jugaron en la cuarta fecha, el 7 de octubre pasado, y Almagro venció por 3 a 1 en Mar del Plata, con goles de Chávez y Matías Ruiz Sosa (2), descontando Telechea.