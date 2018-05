Analistas de la city celebraron anuncios económicos

El día después de la abrupta subida del dólar que marcó un nuevo récord, la calma por el billete verde llegó a la city. El Banco Central madrugó al mercado antes de la apertura y subió la tasa de referencia al tiempo que limitó la tenencia de dólares a los bancos. Asimismo, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne anunció una reducción de la meta del déficit para llevarla de los 3,2% del PBI previstos a la pauta de 2,7%.



Tras estas novedades, la reacción del mercado no se hizo esperar y dólar cayó hasta 77 centavos en la rueda de este viernes. En ese contexto, los analistas de la city porteña no tardaron en celebrar los anuncios económicos del Gobierno al considerar que las medidas tomadas por le Central y Hacienda llevarán calma a un mercado confundido por las últimas ruedas.



El director de Macro Finance Germán Fermo consideró que con los anuncios del equipo económico "borraron toda la nefasta conferencia de prensa del 28-D". En ese sentido, el director del MBA UCEMA sostuvo que con estas medidas "comprendamos lo indispensable que es para en emergente apalancado tener un BCRA independiente y creíble".



Por su parte, Miguel Boggiano, CEO de Carta Financiera, también celebró el conjunto de anuncios y anticipó que "Dujovne está diciendo que será menos gradualista y va a ser más agresivo con la meta fiscal primaria". El analista financiero consideró que la consecuencia inmediata será un "desplome" del dólar. En cuanto a la jornada de este viernes Boggiano sostuvo que "será una victoria pírrica del BCRA" al tiempo que anticipó que "con la tasa al 40% no será gratis en términos de actividad".



Gustavo Neffa, director de Research for Traders, consideró que si bien las medidas tomadas por el Central "calmaron los ánimos", lo cierto es que "no resuelven el problema de fondo". El analista sostuvo que los anuncios de este viernes "contribuyen a la baja del tipo de cambio".



En tanto, Martín Vauthier, director de la consultora EcoGo, celebró "la política económica actuando en coordinación" al tiempo que destacó el "refuerzo en la consolidación fiscal". En ese contexto, el profesor de la Universidad Di Tella sostuvo que la suba de la tasa es "importante como signaling de que el BCRA recuperó el manejo de la polític amonetaria".



Por último, el economista Jefe la consultora Radar, Martín Alfie, analizó que los anuncios de Hacienda respecto a metas fiscales más estrictas "es principalmente una señal a los inversores". El analista comentó que "muchos bancos de inversión pedían en sus reportes un sendero fiscal más duro". Respecto a las suba de las tasas Alfie consideró que el Central "mostró los dientes" y estimó que "esta tormenta probablemente pase". Sin embargo, el analista financiero consideró que "el problema es estructural, de largo plazo y habrá que ver cómo lograr bajar la tasa de interés".





Borraron toda la nefasta conferencia de prensa del 28/12, ojalá alcance y comprendamos lo indispensable que es para en emergente apalancado tener un BCRA independiente y creíble. Hoy hay que noquear BCRA!!! — Sherman (@germanfermo) 4 de mayo de 2018



Lo de hoy será victoria del BCRA. Pero una victoria pírrica. Con la tasa al 40%! No será gratis en términos de actividad. — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) 4 de mayo de 2018

Las medidas tomadas por el BCRA calmaron los ánimos. No resuelven el problema de fondo pero contribuyen a la baja del tipo de cambio y que las Lebacs bajen su rendimiento a 37-35%. Bancos tienen que reducir posición de dólares del 30 al 10% pero la mayoría no tenía mucha posición pic.twitter.com/d6q9gzy5l4 — Gustavo Neffa (@gneffa) 4 de mayo de 2018

Bien la política económica actuando en coordinación. Refuerzo en la consolidación fiscal (medida de fondo), suba decisiva en la tasa de PM (importante como signaling de que el BCRA recuperó el manejo de la PM), cambio en la PGN de los bancos (muy de corto plazo pero importante). pic.twitter.com/T49oeOYgOf — Martín Vauthier (@martinvauthier) 4 de mayo de 2018