La CGT marchó contra el tarifazo y apuntó contra Aranguren

Los gremios nucleados en la CGT y en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) marcharon este viernes al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), en el centro porteño, en rechazo al aumento de tarifas de los servicios públicos y con críticas a los anuncios realizados hoy por el equipo económico.



Liderada por el dirigente Juan Carlos Schmid, la marcha reunió a miembros de los sindicatos La Fraternidad, Sanidad, Uocra, Dragado y Balizamiento, que se concentraron en Suipacha y Diagonal Norte.



Con caretas blancas y seis carretillas de obra repletas de falsos billetes de $ 5.000, un grupo de guincheros cortó la esquina de Diagonal Norte de Suipacha y Carlos Pellegrini. La protesta la encabezó un trabajador con una careta del ministro de Energía, Juan José Aranguren



Ante las puertas del ENRE, Schmid calificó los anuncios del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como "una verdadera declaración de confrontación con los sindicatos y el pueblo argentino".



En el acto, el triunviro cegetista expresó asimismo "el malestar de todo el país con el cuadro tarifario que quieren aplicar y que afecta a todas las clases sociales" y dijo que el ENRE "se supone que es quien controla al negocio eléctrico, el que le debe asegurar a todos los ciudadanos precios razonables, el que debe velar que cada uno de los argentinos tenga el servicio esencial".



Fotos: gentileza @AlertasTransito.



Schmid indicó que el organismo "no cumple con ninguna de esas responsabilidades" y anunció que la protesta de hoy es el comienzo de "una serie de acciones que se van a repetir en plazas y lugares públicos para convocar a toda la ciudadanía a que se ponga de pie".



El gremialista convocó entonces "a los que no están encuadrados en los sindicatos, sin importar en qué lugar ideológico estén ubicados, a que participen de estas protestas con recursos de amparo, con protestas en la vía pública, en reuniones con los vecinos, porque es un atropello y un verdadero saqueo al bolsillo de los argentinos".



El dirigente cegetista criticó duramente a Aranguren al manifestar que "quiere convencernos a todos, a los que están aquí y a los que todo el día le ponen el hombro al país, que estas medidas son bajo la dirección del presidente Macri, porque él no es inocente en esta cuestión".



El marítimo estuvo escoltado por otros caciques cegetistas, como Hugo Benítez (textiles), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Guillermo Imbrogno (AEFIP) y José Coria (guincheros).