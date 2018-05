Para IARAF, el anuncio reconoce la importancia de lo fiscal para la estabilidad económica

El anuncio del Gobierno donde anticipara que este año se ahorrarán unos u$s 3.200 millones en las cuentas públicas volvió a colocar al déficit fiscal en el centro de la agenda económica. El ministro de Hacienda Nicolás Duvojne, proyectó una baja del déficit fiscal desde el 3,2% del producto bruto interno proyectado, para este año, al 2,7% ratificando los esfuerzos oficiales para "reducir la volatilidad del mercado cambiario de los últimos días".



En ese contexto, desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) anticiparon que con este anuncio el Gobierno "no va a ceder a cambios legislativos que impliquen un costo fiscal no incluido en la ley de presupuesto".En ese punto los especialistas analizaron que este sobrecumplimiento de la meta de este año "marcaría el compromiso del Gobierno con una verdadera aceleración de la reducción del déficit primario en un contexto de gradualismo".



En informe presentado este mismo viernes tras el anuncio, IARAF consideró que "el gradualismo fiscal tiene como esencia la reducción del déficit primario" y con el anuncio de este viernes el Gobierno "podría sobrecumplir la meta fiscal gastando nominalmente más que lo previsto".



Asimismo, desde el instituto que dirige Nadin Argañaraz indicaron que "sería relevante que la reducción de 0,5% extra de este año se traslade a los siguientes". Teniendo en cuenta estos cálculos el Gobierno debería anunciar que la meta fiscal de 2019 caería a 1,7% del PBI y que la del 2020 alcanzaría al 0,7% del producto bruto.