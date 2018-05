Cámara regional sale aclarar que no son responsables de la suba de biodiésel

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles emitió este viernes un comunicado en el que salió a aclarar que no son responsables de la suba de biodiesel, tras la publicación de un nuevo precio para el mercado interno y la incidencia en el precio del Gasoil en surtidor.



"El precio del Biodiesel para el mercado interno automotor se fija mensualmente a partir de una fórmula polinómica que contempla todos los costos del sector, siendo los principales factores que inciden en la determinación del precio la cotización del aceite de soja. Esta fórmula de determinación de precio es estipulada y aplicada por el Ministerio de Energía de la Nación, y en cumplimiento con lo establecido por la Ley 26.093", explicaron.



Además, destacaron que "el precio mensual que publica el Ministerio de Energía surge exclusivamente de los costos que tiene el sector para la producción de este biocombustible" y que el precio que regirá a partir de mayo representa una variación del 1.4% respecto de abril.



"Vemos con asombro como se desinforma de manera intencionada al público en general sobre la incidencia del biodiésel en el precio final del Gasoil, y cómo se nos responsabiliza por las constantes subas en los precios del Gasoil en el surtidor por parte de las empresas petroleras", expresaron en el comunicado.



Además, dejaron en claro que hoy en Argentina el Biodiésel se mezcla con el Gasoil en un 10%, y al ser más barato que el litro de Gasoil el producto final termina siendo más barato que si estuviera compuesto 100% por petróleo. "Esto significa que nuestro biocombustible no sólo tiene una incidencia mínima en la composición del precio final del Gasoil, sino que permite que el mismo sea más barato, funcionando como un "colchón" para el bolsillo del consumidor", destacaron.



Por último, hicieron hincapié en que las empresas elaboradoras de Biodiesel para el mercado interno son alrededor de 30 Pymes distribuidas en el interior del país "para dinamizar y contribuir al desarrollo de las economías regionales, la diversificación de la matriz energética, la sustitución de importaciones la industrialización de la producción primaria y la preservación del medio ambiente".



"La producción de biodiesel Pyme no sólo dinamiza la economía del interior del país, sino que también contribuye reducir los gases de efecto invernadero en beneficio del medio ambiente, por ejemplo, en un año se evitó emitir más de 800 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente (TnCO2eq)", completaron.