Las primeras acciones de Calleri al mando de la AAT: inminentes reuniones con Orsanic y Del Potro

El flamante presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, anunció este viernes que la semana próxima se reunirá con el capitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, para charlar sobre su continuidad, y luego hará lo propio con el tandilense Juan Martín Del Potro.



Después de un largo festejo que se extendió hasta la madrugada por la victoria en las elecciones contra la lista oficialista encabezada por José Luis "Batata" Clerc, el cordobés de 41 años insistió en que la "pasión" de su equipo de trabajo lo llevará a generar "un cambio a largo plazo" en el tenis nacional.



Pero el punto más urgente a nivel deportivo es qué sucederá con Orsanic, con quien Calleri anunció que se juntará la próxima semana.



El capitán que llevó a la Argentina a ganar su primera Ensaladera de Plata en 2016 llamó a Calleri para felicitarlo y acordaron una reunión para resolver su continuidad al frente del equipo albiceleste.



Orsanic -que también era hasta aquí Director de Desarrollo de la AAT, cargo en el que no continuará- anunció, tiempo atrás, que si no ganaba Clerc, daba un paso al costado, pero Calleri siempre se mostró con confianza de revertir esa decisión.



En caso de una respuesta negativa por parte del actual capitán, el exdiputado cordobés tendrá que designar a un capitán que debute en septiembre ante Colombia, por el repechaje de ascenso al Grupo Mundial, que todavía no tiene sede definida.



"Estuve en San Juan para la serie con Chile y la organización fue muy buena. El estadio Cantoni estuvo muy bien, sé que hay otros lugares que tienen la intención de llevar la serie con Colombia, será cuestión de evaluar las ofertas, se lo ve desde lo deportivo también porque va a ser como antes, a cinco sets. No pasa todo por una cuestión económica, sino también por lo que opinen los jugadores", sostuvo en declaraciones a TyC Sports.



Otro tema que siempre surge instintivamente es el regreso de Del Potro al conjunto albiceleste, donde no participa desde aquella final de 2016, donde se erigió como figura para el primer título de la historia en la Davis.



"Él está ayudando desde su lugar, con las victorias y los buenos resultados. La idea es juntarnos a hablar y ver lo que piensa él pero sin presión", afirmó Calleri, que prevé ese encuentro para luego de la gira europea sobre polvo de ladrillo que incluye los Masters de Madrid y Roma, más Roland Garros, y los de césped, que terminan en Wimbledon.



Y agregó: "Tomó una decisión y es respetable porque le dio mucho al tenis argentino. Llegado el momento nos juntaremos a hablar".



Por lo pronto, el exjugador explicó que desde este viernes bien temprano se puso a trabajar junto a su equipo, en el que hay buena parte de la antigua "Legión argentina", que sembró una época dorada para el tenis albiceleste.



En la lista ganadora, además del vicepresidente Mariano Zabaleta, tienen diferentes cargos Guillermo Coria, Florencia Labat, Martín Jaite y José Acasuso, entre otros extenistas reconocidos.



"Nosotros tenemos mucha pasión, sabemos lo que es desde el comienzo todos los pasos que hay que seguir para ser un jugador profesional. Hay que romper con el esquema de que todos van a ser profesionales, porque no podemos perder el tenista social. Tenemos varios proyectos en mente con los chicos para poder empezar a cambiar de a poco el tenis argentino, porque es a largo plazo, pero tenemos un compromiso bien grande", finalizó.