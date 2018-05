Estrategias para afrontar deudas en dólares tras la corrida cambiaria

La suba del dólar afecta directamente la vida financiera de las personas, tanto si contrajeron o no deudas en esta moneda. Pese a la merma de este viernes, el aumento de la divisa estadounidense supera el 6% desde diciembre y los efectos de esta suba generan intranquilidad en la población.



Rodrigo Nadal, director de Resuelve tu Deuda, explicó que una persona cuya deuda se encuentra en dólares y con tasa de interés variable, está sujeta a pagar la diferencia del tipo de cambio sobre la deuda inicial y además la deuda misma puede aumentar proporcionalmente al alza de tasas.



"Ante esta situación recomendamos tratar de terminar con la deuda lo antes posible y no adquirir una nueva", enfatizó. Y recomendó que en caso de que un nuevo crédito sea necesario o inevitable, busca el que tenga tasa fija. "Una buena estrategia para que la apreciación del dólar no pegue en nuestro bolsillo es cambiar nuestros hábitos de consumo a bienes de producto nacional", amplió.



En este contexto de suba de dólar, también se ven afectadas las personas que tienen deudas con moneda nacional ya que existe una relación directa con el costo de vida. En el caso de que los productos básicos de consumo de una persona sean de origen extranjero, la suba del dólar conlleva directamente una suba en sus precios, y por lo tanto en el costo de vida que se traduce en más inflación.



También se alerta que la adquisición de un crédito personal también se hace más costoso con el aumento de la divisa, considerando que aumenta la tasa de interés y disminuye la capacidad de pago.



• ¿Qué hacer si tu deuda está en dólares?



El especialista explicó que el primer paso es renegociar la deuda. Para esto se puede ir a la institución con la que se generó la deuda y asesorarse sobre las opciones disponibles como: que la institución realice una pesificación de la deuda en dólares, que el banco aumente la tasa de interés del préstamo para solventar la negociación o que aumente el plazo para cancelar la deuda, lo que generará más intereses.



• ¿Qué hacer si tu deuda está en pesos?



En el caso se una deuda en moneda local se brindaron tres recomendaciones:



Consolidar la deuda: Hay instituciones que están dispuestas a consolidar tu deuda y ofrecerte nuevas condiciones de pago. Es importante confirmar que las condiciones que te ofrezcan mejoren tu situación actual, para no seguir generando nuevas obligaciones.



Realizar una consulta con un experto en finanzas: Por otro lado, si el monto es inmanejable y caíste en morosidad, asesorate con expertos que analicen tu estado y encuentren soluciones a la medida.



Prepárate para una emergencia: Resuelve tu Deuda recomienda siempre tener a la mano un fondo de emergencia que te ayude a solventar los gastos fijos personales y de tu negocio durante al menos seis meses.