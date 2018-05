Para De Mendiguren, "está claro que hay algo de fondo que no está funcionando" en la política económica

El diputado del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, sostuvo que "está claro que hay algo de fondo que no está funcionando" en la política económica del Gobierno.



"La economía real tiene inconvenientes en la balanza comercial, en la fuga de capitales, está claro que hay algo de fondo que no está funcionando", remarcó en declaraciones a radio Mitre.



"No se puede tapar la Argentina real, lo más preocupante es que se nieguen todos los problemas", criticó.



Por otro lado, De Mendiguren insistió en la necesidad de que el proyecto impulsado por el Frente Renovador/PJ, buscando frenar el aumento de tarifas, se convierta en ley. "Tenemos toda la intención de ir al recinto, si se niegan a discutir es porque no deben tener argumentos muy sólidos", explicó.



La oposición en la Cámara de Diputados logró esta semana firmar dictamen para su proyecto de ley que apunta a atenuar la suba de tarifas de servicios públicos, pero oficialismo discute la cantidad de firmas obtenidas para bloquear el debate.



El proyecto impulsado por el bloque Justicialista y el Frente Renovador, y acompañado por el kirchnerismo, se discutió en las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor la semana pasada, y en la de Presupuesto y Hacienda esta semana.



La convocatoria a una sesión especial fue oficializada para el próximo miércoles, y se incluyó el proyecto de Financiamiento Productivo que reforma la Ley de Mercado de Capitales.



Se trata de un gesto a Cambiemos, que tiene especial interés en aprobar esa ley y convocó para ello a otra sesión especial para el mismo día a las 10:30.



Así, en primer lugar se trataría el proyecto sobre Financiamiento Productivo -sobre el que se espera un debate rápido- y luego la oposición deberá reunir el quórum para tratar su proyecto sobre tarifas de electricidad, gas y agua.



La iniciativa plantea retrotraer los valores a noviembre de 2017 y establecer que los aumentos no superen el índice de variación salarial para consumidores residenciales y, para las pymes, que no sean superiores al aumento de precios mayoristas.



Además, el proyecto propone una recorte del 50% del IVA que se cobra en las facturas, aunque fuentes parlamentarias señalaron que los diputados están evaluando eliminar este punto debido a que varios gobernadores, además del Poder Ejecutivo, se expresaron en contra.