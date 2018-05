"Las tasas del 40% no son sostenibles, el Banco Central actuó como un bombero para apagar el incendio"

El economista Fausto Spotorno, afirmó que las tasas de interés al 40%, que determinó el Banco Central para contener la suba del dólar, "no son sostenibles" en el tiempo, pero señaló que "están pensadas para apagar el incendio".



"La reacción del Banco Central fue correcta y contundente. Actuó como un bombero. No creo que sean sostenibles tasas del 40%, pero están pensadas para apagar el incendio, después veremos cómo volver a la normalidad", graficó en diálogo con radio Continental.



En su opinión, la entidad monetaria "metió un golazo frenando el tipo de cambio" y estimó que "el dólar se puede mantener en $ 22 o $ 23, porque está cerca del rango del precio real", aunque advirtió que "las corridas no se cortan en un día, es como frenar un auto de carrera".



El economista de la consultora Orlando Ferreres y Asociados dijo que "Argentina es el más vulnerable financieramente de todos los países de la región, esa es la razón por la que nos pegaron tan fuerte" los cambios que se produjeron en los últimos días en la economía mundial, como la suba de tasas en EEUU y la apreciación del dólar.



Spotorno consideró que "esto fue el fin del carry trade". "Se podían entrar dólares a la Argentina, venderlos para comprar pesos e invertir en Lebacs. Pero luego el dólar le empezó a ganar a la inflación, el Banco Central modificó las tasas y se puso un impuesto a las inversiones extranjeras. Todo eso provocó una fuga de capitales importantísima. Ahora irán a hacer el carry trade a otros países", concluyó.