Macri visitó en la clínica a la policía baleada en la comisaría de San Justo

El presidente Mauricio Macri junto a su esposa Juliana Awada visitó a la policía Rocío Villareal quien permanece internada tras haber sido baleada el pasado lunes al resistir el intento de copamiento de la comisaría de San Justo.



La visita presidencial fue confirmada por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien también concurrió a la Clínica Fitz Roy a ver a la joven sargento de 25 años que esta semana fue ascendida al cargo de subteniente.



"Estuvimos con el presidente y su esposa y realmente la vemos muy bien, con mucha fuerza y ganas. El presidente le manifestó el acompañamiento que tiene ella y su familia", comentó el ministro.



Y agregó: "Que venga el presidente provoca una gran emoción en un policía herido. Fue una charla muy amena, hablaron unos minutos y ella le pidió tomarse una foto".



En tanto, al ser consultado sobre la superpoblación de presos que había en la comisaría el día del hecho, Ritondo expresó: "Hay locuras que son locuras y seguramente siempre tenemos que tomar recaudos para ir mejorando. Esto no fue una situación de inseguridad, a veces hay locuras y si bien trabajamos para que estas cosas no ocurran, la toma es imposible de pensarla. Repito que yo prefiero que los presos estén apretados en la comisaría y no afuera delinquiendo".



Con respecto a la causa judicial, comentó que ya están casi todos los delincuentes que participaron detenidos y que "se avanzó muy bien en la investigación".



"Desde el 15 de diciembre de 2015 tenemos 11 mil presos más en la provincia y eso quiere decir que estamos trabajando y sabemos que cuando un delincuente está preso es uno menos en la calle para cometer un delito. En las comisarías hay cuatro mil presos", sostuvo.



En tanto, el médico Mario Schusterhoff, director de la Clínica Fitz Roy donde se encuentra internada la policía, dio a conocer un nuevo parte sobre la salud de la joven que el pasado jueves fue intervenida quirúrgicamente y dijo que Villareal "está mejor que ayer" y "sigue de bien ánimo".



"Es realmente asombroso porque ella le da ánimo a sus compañeros. Es un ejemplo de vida y es un placer trabajar con ella. Sigue bien, su estado general es muy bueno y prácticamente no tiene dolor", comentó Schusterhoff.



Además, el médico informó que la policía seguirá internada en terapia intensiva, que el próximo lunes empezará su "larga rehabilitación" y que no evalúan hacer otra intervención quirúrgica.



"El mayor problema y preocupación desde el primer día fue el tema de la movilidad porque la médula está bastante comprometida, pero hay esperanzas", indicó el director de la clínica.