Barcelona festeja el título de Liga ante Real Madrid en el clásico español

Barcelona, que ya es campeón de la Liga de España, recibirá este domingo a Real Madrid por la fecha 35ta., en un derby español en el que los dirigidos por Zinedine Zidane no harán el tradicional "pasillo" a los campeones y ambos equipos despedirán al crack Andrés Iniesta.



Barca, que alcanzó el doblete con la Liga y la Copa del Rey, y Real Madrid, finalista de la Champions League y que buscará su tercer título consecutivo ante el Liverpool inglés, se medirán desde las 15.45 (hora de la Argentina), en el estadio Camp Nou.







En España se acostumbraba a que el equipo que se enfrentaba al campeón del certamen local, en el torneo actual o el siguiente, recibiera al consagrado con un pasillo de los jugadores. Sin embargo, como Barcelona no se lo hizo al Real Madrid cuando conquistó el último Mundial de Clubes, hoy habrá devolución de gentilezas.



El propio Zidane lo explicó en la conferencia de prensa previa al clásico. "No soy quién para decidir, después del Mundialito entiendo que para ellos no era importante hacer el pasillo. Y alguno dice que ellos no estaban en la competición, es mentira. Tú tienes que ganar la Champions para jugar el Mundialito y en la Champions estamos todos", expresó el entrenador francés.



"Nosotros, con respeto, no lo vamos a hacer porque no lo hicieron. Lo más importante es que respetamos lo que ha hecho el Barcelona, ganar la Liga que para mí es lo más bonito y lo más complicado. Pero pasó eso y es cuestión mía, no del club. Si ellos hubieran hecho el pasillo yo no iba a romper nada que estaba de antes", completó.



En cambio, con Iniesta, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, que anunció que dejará de jugar en Barcelona, Zidane hizo una distinción. "El detalle, como dije el otro día, es que se va un jugador que admiramos, que no es un jugador cualquiera. Lo que es como persona lo sabemos todos. Le saludaremos, le felicitaremos y le daremos suerte para su futuro", aseguró.



Además de Iniesta, que a pesar de una molestia en el sóleo será titular por tratarse de su último derby, el argentino Lionel Messi tendrá su protagonismo en Barcelona. El rosarino, con 32 goles, tiene prácticamente asegurado el 'pichichi' de la temporada y encabeza la clasificación de la 'Bota de Oro'. El portugués Cristiano Ronaldo será la otra estrella del clásico, en otro capítulo de rivalidad entre los dos mejores jugadores del mundo de la última década.



A pesar de que para Real Madrid el partido más importante será en Kiev el 26 de mayo, Zidane pondrá a sus jugadores titulares, salvo que estén tocados físicamente como es el caso de Dani Carvajal (descartado), Raphael Varane e Isco Alarcón.