Canicoba Corral responsabilizó al fiscal Delgado por la caída de la causa Arribas

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral responsabilizó al fiscal Federico Delgado por la caída de la causa en la que se investigó al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por supuestas transferencias recibidas desde la empresa constructora Odebrecht, implicada en el llamado caso "Lava Jato" de Brasil.



"Sostengo que a este señor (por Arribas) nunca se le imputó un delito y mucho menos acciones que pudieran haberse cometido en el país que son relevantes para la justicia penal de este país. El fiscal (por Federico Delgado) hizo una descripción poco clara de los hechos. Tuve que suspender los exhortos porque no tenía los elementos de juicio suficientes para que procediera para que la Justicia brasilera le diera curso", detalló el juez en declaraciones al programa "El fin de la metáfora", que se emite por Radio 10.



En ese marco, agregó que "legalmente el juez está reducido a que lo que el fiscal requiere" por lo que si el fiscal no produce un requerimiento el juez no puede proceder. "Lo sustancial de mi resolución es que lo que se le imputa a este hombre es una conducta en Brasil y durante su residencia en Brasil. No tenemos jurisdicción universal, aunque algunos creen que sí se puede", remarcó.



En tanto, señaló que la denuncia señalaba que Arribas había recibido dinero y que había que investigarlo pero que el fiscal Delgado dio una opinión y esa opinión no le permitía "ni siquiera fundar los exhortos que tenía que haber remitido a Brasil", por lo cual lo tuvo que suspender.



Por su parte, Arribas salió a comienzos de año a contraatacar, luego de que la Policía Federal de Brasil confirmara en un informe que es investigado en ese país por transferencias ligadas a maniobras de lavado de dinero por u$s 850.000.



En una suerte de auto denuncia, el jefe de los espías acudió al juez Claudio Bonadio que tiene a cargo su denuncia por falso testimonio contra el arrepentido cambista de la causa Lava Jato, Leonardo Meirelles- para que se investiguen sus cuentas bancarias y se determine si recibió o no transferencias desde una cuenta en Honk Kong desde la cual operaban los financistas que intermediaban presuntos sobornos para, entre otros, la constructora Odebrecht.



Arribas aludió a las "contradicciones" entre el testimonio de Meirelles y los informes de la policía brasileña, que allí actúa como instructora de la causa principal y sus desprendimientos, conocido en este caso como "Operación Descarte".



Cabe recordar que la Cámara Federal porteña dejó firme a principios del 2017 el sobreseimiento al titular de la AFI ante la decisión del fiscal ante esa instancia Germán Moldes de desistir de una apelación en la causa que lo investigó por supuestas transferencias recibidas desde la empresa constructora Odebrecht, implicada en el llamado caso "Lava Jato" de Brasil.