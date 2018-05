Las exportaciones de manufacturas industriales a Brasil aumentaron 43,3% en el primer trimestre del año

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) - principalmente material de transporte terrestres - a Brasil aumentaron 43,3% en el primer trimestre 2018 versus primer trimestre 2017, según un informe de la Cámara de Comercio Argentino Brasileña (CAMBRAS).



En el mes bajo análisis los principales socios comerciales de la Argentina (exportaciones + importaciones) continuaron siendo Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden.



Las exportaciones a Brasil alcanzaron u$s 1.055 millones y las importaciones desde ese país u$s 1.657 millones. El saldo comercial fue deficitario en u$s 602 millones.







Las exportaciones a China alcanzaron u$s 256 millones y las importaciones u$s 1.086 millones. El déficit comercial en este caso fue de u$s 830 millones. Mientas que las exportaciones a Estados Unidos sumaron u$s 350 millones y las importaciones desde ese país u$s 474 millones. El déficit con Estados Unidos en marzo fue de u$s 124 millones. Estos tres países sumados absorbieron 31,1% de las exportaciones de Argentina y abastecieron 54% de sus importaciones.



El análisis de los primeros tres meses del año en referencia a Brasil dejó como resultado un déficit de u$s 1.904 millones, un 11% mayor al déficit alcanzado en igual período de 2017. Dicho resultado negativo es consecuencia de exportaciones por u$s 2.590 millones e importaciones por u$s 4.494 millones.



Según CAMBRAS, cuando se analizan las exportaciones de los primeros tres meses del año se observa que el 65% se trató de manufacturas de origen industrial (MOI), donde alrededor del 62% está compuesto por material de transporte terrestre; seguido por productos primarios con un 19% de participación (donde las exportaciones de cereales representaron el 76%).



El informe agrega que un 12% de las exportaciones totales lo conformaron las manufacturas de origen agropecuario (MOA), donde el 33% fueron productos de molinería y sus preparaciones. Finalmente, un 4% correspondió a combustibles y energía.



"Con referencia a las importaciones provenientes de Brasil durante el período enero-marzo, el 28% se trató de bienes intermedios (que mostró un avance del 23%). Luego, con un 26% se ubican los vehículos automotores de pasajeros, que mostraron un crecimiento del 17% respecto a igual período del año previo. En tercer lugar, con una participación del 21% se encuentran los bienes de capital que mostraron un avance del 11%", detalla.



La actividad económica argentina mostró en febrero un crecimiento interanual del 5,1% mientras que respecto de enero cayó un 0,2%. De acuerdo a la información oficial, todos los sectores relevados han impulsado el crecimiento interanual con excepción de la pesca. Por su parte la economía brasileña mostró un avance interanual durante febrero de 0,7%, mientras que en la comparación de febrero 2018 versus el mes previo mostró un alza del 0,1%, concluye el informe.