Racing dejó a Estudiantes sin técnico y alimenta su ilusión de clasificar a la Libertadores

Racing Club de Avellaneda no pierde sus esperanzas de ingresar a la próxima Copa Libertadores de América luego de imponerse a Estudiantes por 2 a 1, al cabo de un vertiginoso encuentro disputado esta noche en el estadio "Ciudad de La Plata", en el marco de la vigésima sexta jornada de la Superliga.



Tras el partido, el manager de Estudiantes, Agustín Alayes, informó el alejamiento de Lucas Bernardi del banco del equipo platense: "El proceso con Lucas termina hoy (domingo). Fue una decisión consensuada entre él y nosotros".



Leandro Benítez se hará a cargo del conjunto en las próximas dos fechas de la Superliga, frente a River y Rosario Central, y contra Nacional de Montevideo por el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Lautaro Martínez, a los 16 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el conjunto "blanquiceleste".



Ya en el complemento, Alejandro Donatti amplió la diferencia para la visita, a los 10, en tanto que el "Pincha" descontó por intermedio de Mariano Pavone, a los 29 minutos.



La formación del Sur del Gran Buenos Aires terminó el cotejo con un hombre menos por la expulsión de Augusto Solari, a los 38 de la primera mitad.



Eduardo Coudet dispuso de un conjunto alternativo con el objetivo de resguardar a algunos titulares para terminar en el primer lugar de la zona del principal certamen continental.



Teniendo en cuenta que además el miércoles deberá jugar con Arsenal el partido pendiente, no pareció descabellada la decisión del verborrágico orientador táctico "académico" ante un Estudiantes que a pesar de contar con su formación titular diagramó un esquema demasiado cauteloso.



Lucas Bernardi dispuso insólitamente de una línea de cinco defensores para controlar a los solitarios arietes visitantes.



A pesar de los extremos recaudos a los que apeló el resistido entrenador rosarino, Estudiantes estuvo a punto de abrir el score cuando a 3 minutos de iniciado el cotejo Jonathan Schunke estrelló un cabezazo en el travesaño.



Un contraataque fulmíneo del visitante derivó en la apertura del marcador luego que Solari desbordara por derecha y le sirviera el gol en bandeja al implacable Lautaro Martínez, ventaja que no se hallaba en consonancia con el desarrollo del match.



Estudiantes estuvo a punto de igualar cuando Lucas Melano, en su único aporte en noventa minutos, permitió que Juan Musso se luciera con una atajada magistral sobre su palo derecho, a los 29 minutos.



La justificada expulsión de Solari, quien levantó demasiado su pierna que terminó impactando en la mandíbula del sufrido Sebastián Dubarbier, le complicó aún más el panorama a la "Academia" que se retiró al entretiempo con una ventaja a su favor pero con la preocupación de saber que debería suplir con una mayor prodigalidad de los nueve jugadores que quedaron en cancha la ausencia de su polifacético volante.



El dueño de casa no ahorró esfuerzos para llegar al empate desde el mismo inicio del complemento pero un tiro libre con comba ejecutado por Donatti se introdujo en el ángulo superior izquierdo de un Andújar que no ofreció demasiada resistencia.







Tardíamente Bernardi desarmó la línea de cinco e incluyó a Gastón Giménez y Mariano Pavone, quienes en pocos minutos le cambiaron la cara a su equipo.



El descuento de veterano "Tanque" tras un remate pifiado de Carlo Lattanzio le permitió a Estudiantes poner en peligro un triunfo visitante que parecía seguro. Los reflejos de Musso al elevar por sobre el travesaño un cabezazo de Pavone casi le dan al conjunto de la ciudad de las diagonales un merecido empate aunque en una réplica posterior Matías Zaracho hizo impactar un balón en la base del palo izquierdo de su rival.



Puede decirse sin hesitar que la visita se alzó con la victoria por disponer de un mejor material desde lo cualitativo que su desorientado adversario, que pese a todos los contratiempos apuntados mereció el empate, que pudo haber conseguido si el árbitro Espinoza no hubiese omitido una mano de Gonzalo Piovi en el área a segundos de la expiración del tiempo reglamentario, decisión que mereció el enérgico repudio de los players "Pincharratas", quienes consideraron que la extremidad del defensor visitante se encontraba notoriamente despegada de su cuerpo.