Pichetto sobre debate por tarifas: "El Gobierno debería desdramatizar"

El senador Miguel Ángel Pichetto aseguró que "el Gobierno debería desdramatizar" el debate por el incremento en las tarifas públicas y opinó que "no fue la oposición" la que inició la discusión por el tema.



Al respecto de la sesión por tarifas que tendrá lugar este miércoles en la Cámara de Diputados, Pichetto aseguró que el Senado "analizará la media sanción cuando llegue, si es que lo hace", pero remarcó que "el gobierno debería desdramatizar este tema".



"La realidad es que no fue la oposición la que inició el debate. Hubo gobernadores, legisladores y diputados de Cambiemos que plantearon que (Juan José) Aranguren era lo peor. Por lo tanto, se tiene que hacer cargo de lo que hacen", afirmó el senador a radio Mitre.



Sobre este punto dijo que "la oposición tampoco puede ser espectadora de hechos que ocurren" ya que "hay una sensación muy compleja en la gente porque hay temas que no cierran y que pesan sobre el ciudadano".



"El gobierno debería, en lugar de cargar las tintas en la tarea opositora, mirar más hacia adentro y ver cómo comenzó esta discusión y qué pasó con la falta de cohesión que el gobierno tuvo cuando tomó la medida", afirmó.



Pichetto, por otro lado, consideró que "es cierto que los países latinoamericanos pagan más y que el interior ha subsidiado a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires durante casi doce años".



Pero como contrapartida, opinó que "no hubo gradualismo" en la actualización de las tarifas.



"La sociedad debe entender que las cosas tienen que ir hacia valores normales, pero estos debates hay que volver a darlos. El impacto del 40% del gas, del 26% en el agua y de la luz es un poco mucho e impacta en los sectores medios que son los que fueron el sostén del Gobierno", dijo el jefe del interbloque Argentina Federal.



Consultado por si sería buena idea que Mauricio Macri le pidiera la renuncia al ministro de Energía, dijo: "El gobierno no puede hacer renunciar a ningún funcionario, menos en un momento de tensión por la crisis con el dólar".



Respecto de este tema, afirmó que el aumento de la divisa norteamericana fue "parte de la mala praxis de no comprender lo que pasa en el mundo".



"Creo que es un tema que no previeron e incluso permitieron la venta de dólares", indicó el senador quien remarcó que, pese a que "afortunadamente" se logró controlar el precio de la divisa, "es obvio que esto derivará en más inflación", que él estimó estará entre el 22% y el 23% anual.



"No digo que los funcionarios sean malos, pero sí está muy fragmentada la toma de decisiones", concluyó.