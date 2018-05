Los préstamos privados crecieron en abril un 58% anual

Los créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, presentaron una suba del 8,29% respecto al mes pasado y 160,43% interanual, subrayó el informe de First Capital.

Los préstamos al sector privado crecieron 58% interanual en abril último, motorizados principalmente por los créditos hipotecario, incluyendo los ajustables por inflación (UVA) que treparon 160,43% en comparación con el mismo mes de 2017, según un informe privado.



La entidad de servicios financieros First Capital destacó que los préstamos personales sostuvieron su incremento homogéneo alcanzando un alza interanual del 52,60%.



En cuanto a la financiación con tarjetas de crédito, su crecimiento interanual en pesos representó un 30,93%.



"Los créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, presentaron una suba del 8,29% respecto al mes pasado y 160,43% interanual, aunque los reacomodamientos cambiarios que se vienen dando en los últimos días, perjudicarán las colocaciones del corriente mes de mayo", subrayó a Télam el analista de First Capital, Guillermo Barbero.



Señaló que "hay familias que ya tenían pre aprobado su crédito, y que ahora ven que el mismo ya no les alcanza para la vivienda elegida".



Por su parte, la línea de préstamos comerciales aumentó 61,38% anual.



"Esta reactivación de las líneas seguramente sufrirá con la suba de tasas impuestas por el Banco Central para combatir el alza del dólar y el rebrote inflacionario", evaluó Barbero.



En cuanto a los préstamos en dólares, en abril crecieron 50,17% interanual.



El 83,66 % del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de comerciales, con un crecimiento en las prefinanciaciones de exportaciones y en la financiación con tarjetas de crédito.



La línea de prendarios sigue siendo la de mayor crecimiento interanual 128,08%, pero sigue representando una ínfima parte de la deuda total en dólares, ya que sólo llega al 2,03%.