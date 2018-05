Aníbal F. pronosticó "un triunfo muy grande de la oposición" en 2019

El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández consideró que el Gobierno "cada día se hunde más" y auguró "un triunfo muy grande de la oposición" en 2019.



"Cada día se hunden más. Gracias a Dios no les va a alcanzar el blindaje mediático que tienen", aseguró.



En declaraciones a Radio 10, el exfuncionario kirchnerista afirmó que las encuestas que le otorgan una ventaja a Cambiemos sobre sus competidores están "pagadas" por el Gobierno y que por el contrario se está en "camino a un triunfo muy grande de la oposición".



"Las encuestas pagadas por ellos mismos me tienen sin cuidado. No creo que pueblo se autoflagele. Dejen de alimentar a los verdugos. Estamos camino a un triunfo muy grande de la oposición", se esperanzó.



Y añadió: "No tengo dudas de que vamos a llegar a buen puerto con algunos de los candidatos que están dando vueltas que tienen estatura para poder serlo".



En el lote de posibles candidatos del peronismo, mencionó a la senadora nacional Cristina Kirchner, pero también incluyó otros dirigentes como Felipe Solá, Alberto Fernández, Jorge Capitanich y Agustín Rossi.



"Hay que definir qué políticas queremos llevar a la práctica.



Si eso es acordable y las concesiones que hay que hacer no son tan grandes, no va a haber inconvenientes", confió.



Sobre la situación económica luego del corrimiento cambiario que generó un sacudón en los precios y un aumento de las tasas de interés, Fernández opinó que "el país está hecho mierda".



"Hasta que hablaron los ministros me había empezado a preocupar pensando que el país estaba hecho mierda. Una vez que hablaron los ministros confirmé que el país estaba hecho mierda", dijo.



En este marco, cuestionó al Gobierno por haber responsabilizado a la oposición del alza del dólar del pasado jueves: "Están buscando nuevos responsables de sus fracasos. Las explicaciones son impresentables y el pueblo argentino no aguanta más".



Al respecto, definió al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como "un señor de baja estatura y de bajo nivel intelectual".