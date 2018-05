Las bolsas europeas suben hasta 1,1% a la espera de resultados de empresas

Las principales bolsas europeas suben este lunes hasta 1,1%, mientras que Londres permanece cerrada por día festivo, al inicio de una semana en la que se esperan los resultados de numerosas empresas.



No obstante, las subidas en el petróleo y el freno en el euro no consiguen provocar cambios significativos.



• Tokio



El promedio de acciones japonés Nikkei cerró estable tras una sesión volátil el lunes debido a que la esperanza de que el banco central compre fondos que cotizan en la bolsa contrarrestó la debilidad en firmas financieras, afectadas por la caída de los rendimientos de la deuda estadounidense.



El promedio industrial Nikkei cerró con pocos cambios, a 22.467,16 unidades, tras operar a la baja en las primeras operaciones. El índice más amplio Topix sumó un 0,1%, a 1.773,18 unidades.



Operadores especularon que el Banco de Japón compraría fondos que cotizan en la bolsa para respaldar la débil sesión de la mañana. En tnato, las acciones líquidas, como las de Monex Group, atrajeron compras de inversores minoristas, escalaron un 5,2% y fueron las más transadas.



Los títulos defensivos, que incluyen a las energéticas, también subieron. Tokyo Electric Power Co ganó un 4,6 por ciento y Chubu Electric Power, un 2,7%.



Las empresas financieras que buscan productos de mayor rendimiento como bonos extranjeros, se desplomaron después de que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron el viernes a mínimos de varias semanas, para luego cerrar estables.



El sector de aseguradoras bajó un 0,9%. Nomura Holdings se desplomó un 2,2%. Los títulos de mineras tuvieron un buen desempeño. Los de Inpex escalaron un 0,9% y las de Japan Petroleum Exploration, un 1,2%, después de que los precios del crudo subieron y la crisis económica en Venezuela amenazó al ya decreciente suministro de petróleo del país.