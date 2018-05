Tapia se refirió a las posibilidades que tiene Tevez de ir al próximo Mundial

El presidente de AFA, Claudio Tapia, aseguró que es amigo de Carlos Tevez y que no correspondería que diga si tiene que ir al Mundial de Rusia. Además, adelanto que esta semana se reunirá con el entrenador de la Selección Jorge Sampaoli.



"Soy amigo de Tevez... no puedo decir si tiene que estar en el mundial", aseguró Tapia en diálogo con Radio Mitre. "No le pregunté a Sampaoli por Tevez, lo veo el lunes", agregó el mandamás del fútbol argentino.



Las declaraciones las realizó en la previa del duelo entre Boca y Unión en La Bombonera, dónde asistió junto a la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich. Desde el Gobierno nacional están evaluando la posibilidad de la vuelta del público visitante luego del Mundial.



"Todos los aportes a la seguridad son importantes y hay que implementarlos", manifestó Tapia, quien explicó: "Estamos tratando que vuelva el público visitante de manera gradual".