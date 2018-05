La DAIA desmintió la firma de una solicitada a favor de la suba de tarifas

El nuevo presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Alberto Indij, desconoció la adhesión a la solicitada difundida por un grupo de 80 empresarios en favor de la política energética y los tarifazos del Gobierno nacional.



"Con total honestidad, desconozco a solicitada y que la DAIA haya firmado eso, y tengo mis severas dudas que lo haya hecho", sostuvo Indij, flamante reemplazante de Ariel Cohen Sabban, quien tuvo que dejar el cargo tras las denuncias de Esmeralda Mitre.



Según dijo el nuevo presidente titular de la entidad judía, "es muy raro" que la DAIA aparezca en documentos públicos de ese calibre. "Siempre estoy al tanto de toda comunicación o solicitada de la DAIA porque tengo que dar la autorización, antes era el vicepresidente de la institución, y eso no pasó por mis manos, y dudo de eso", afirmó en diálogo con Radio 10.



La semana pasada los principales hombres de negocios del país, agrupados en el Foro de Convergencia, pidieron "responsabilidad" a los legisladores de la oposición respecto de la fijación de las tarifas de servicios públicos y consideraron "imprescindible dejar de lado las especulaciones electorales y el afán de confrontar con el Gobierno".



"El Foro hace un llamado a la responsabilidad de los dirigentes políticos de todos los partidos para que trabajen en conjunto con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones a la crítica situación del mercado energético, sin apelar a recursos demagógicos que nos hagan retroceder en el camino iniciado", expresaron.



Los empresarios alertaron que se debería "tener en claro que el costo político de no resolver este conflicto con seriedad y pensando en el futuro no lo está pagando ni el Gobierno ni ningún otro sector, lo está pagando Argentina en posibilidades de inversión y creación de puestos de trabajo".



Ese mensaje fue difundido con la adhesión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham), la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio y la Bolsa de Cereales, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Escribanos de Buenos Aires e IDEA, entre otros.



El Foro lo integran unas 55 cámaras empresarias y 25 organizaciones de profesionales o fundaciones. En el listado, figuran tanto a DAIA, como la AMIA.



Una semana antes que el Foro emitiera su total respaldo a los tarifazos, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) salieron durísimas críticas a la política energética. El presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, se quejó en diálogo con la agencia estatal Télam del incremento de los costos en el campo. "El aumento de tarifas impacta muy duramente en los productores", enfatizó Pelegrina y detalló: "Especialmente para muchas actividades que son electrointensivas o son intensivas en el uso de combustibles. En los casos que se usa la electricidad vemos que hay unas tarifas que realmente son imposibles de pagar".



"Evidentemente a toda la actividad le pega porque nosotros transportamos, fletamos, sobre base de gasoil; entonces todo lo que tiene que ver con aumentos del precio del gasoil es un impacto directo".



Según razonó Daniel Pelegrina, "tenemos que trabajar en una revisión del sistema impositivo global". Y, en ese sentido, el titular de la SRA criticó: "Muchas veces tenemos el doble o el triple de lo que están pagando nuestros competidores y así no vamos a poder llegar a vender eficientemente nuestros productos al mundo".



Al mismo tiempo que Pelegrina, una semana antes de la solicitada, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, también había admitido el perjuicio de las subas de tarifas. "Por supuesto afecta, son cuestiones transversales, afectan a casi todos, al público en general, al comercio y a la industria. El tema es ver como se hace para poder ordenarlas", dijo en diálogo con FM La Patriada.



"Los precios relativos de la Argentina están totalmente locos y ahora se están tratando de reubicar, y eso significan estos problemas. A nadie le gusta que suba el gas, la electricidad, pero antes teníamos tarifas en baja y no teníamos el servicio. Ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio", sostuvo.



"Pero recordemos que antes no teníamos el servicio. Cuando se cortaba energía se cortaba primero a la industria, porque el sector no vota. A la producción se la puede dejar sin energía que no va a haber un cacerolazo, mientras que si se la deja sin energía a la gente que es la que vota y decide, ahí es mucho peor", consideró el titular de la UIA.



Este lunes, el vocal de la UIA José Urtubey también puso en duda la firma del documento por parte del Consejo Directivo de los industriales. "No tengo noción si se firmó el comunicado, la reunión de comité la tenemos mañana (por el martes), no tengo ida si en términos institucionales se firmó", indicó a FM Blue.



"El comunicado no me parece adecuado, porque el ámbito de discusión justamente e es el Parlamento y no creo que sea conveniente tildar de populista a un sector u otro, que asume la oposición", dijo, y abogó por un abrir un "debate" parlamentario sobre las tarifas porque "alienta" a la democracia y la institucionalidad. "No coincido en calificar a la oposición de demagogo", enfatizó.







En el listado de adhesiones también apareció el Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) como una de las entidades que dio su apoyo al Gobierno. Ámbito Financiero reveló este lunes en Charlas de Quincho que ante esto, la Organización Islámica Argentina y la mezquita de Ash-Shahid de Tucumán expresó su "más enérgico rechazo y repudio" a la posición del CIRA y le achacó haberse atribuido una representatividad que no posee. Los acusó de "dar la espalda al pueblo" a favor de "grandes multinacionales". Además, sumó una exhortación a los musulmanes en Argentina a manifestarse en contra de la política tarifaria del Gobierno. El resultado fue que el CIRA salió inmediatamente a desconocer la firma en el comunicado de apoyo emitido por el Foro de Convergencia y negó haber sido siquiera consultado para brindar su opinión sobre los aumentos de servicios públicos dispuestos por el oficialismo.