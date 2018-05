Cinco equipos disputan los últimos dos cupos que quedan para la Libertadores 2019

Sólo quedan dos cupos para la próxima Libertadores, además del que entrega la Copa Argentina a su campeón. Boca, Godoy Cruz y San Lorenzo ya tienen asegurada su plaza de manera directa. Huracán, Independiente, Talleres, Racing y River pujan por los restantes boletos, uno a la fase de grupos y el otro al repechaje.



Huracán acumula 47 puntos y es el único que depende de sí mismo para clasificar de manera directa. Con un triunfo ante Boca la última fecha tendrá asegurado su lugar. En caso de empatar necesita que no ganen ni Talleres ni Independiente. Con una derrota, precisaría que el "Rojo" pierda, que los cordobeses no ganen, que River no sume los 9 puntos que le restan y que Racing no acumule 4 de los 6 que le quedan en disputa.



En una situación parecida está Independiente, que suma 46 puntos, y que derrotando a Unión en sábado se asegurará un boleto en la Libertadores, como mínimo en zona de repechaje. Con un empate debe esperar que Talleres no gane, que Huracán pierda, que River no sume los 6 que le restan y Racing los 6. De caer en Santa Fe necesita que Talleres pierda, Racing no sume 4 puntos o más y que River no acumule 9 unidades.



Talleres tiene 45 puntos y para meterse en la Libertadores necesita derrotar a Olimpo y que pierdan puntos Independiente o Huracán. Si empata debe esperar que el "Rojo" no gane, que Racing no sume 4 puntos o más y River 9 unidades.



Más relegado está Racing, con 42 puntos. El equipo de Avellaneda tiene dos partidos pendientes: ante Arsenal y Colón. Si saca seis puntos debe esperar que en la última fecha no ganen dos de estos tres: Independiente, Huracán y Talleres. Con 4 unidades, debe esperar que Independiente pierda, Talleres no gane y River no sume los nueve que le restan.



River tiene 38 unidades y más allá de tener tres cotejos pendientes (Colón, Estudiantes y San Lorenzo) necesita un verdadero milagro. Está obligado a sumar los 9 puntos y que Independiente y Talleres no ganen y que Racing no saque las 6 unidades que le restan.