Aerolíneas cortó el pago de comisiones a agencias y web de viajes

Siguiendo con su plan de equilibrar las cuentas de la compañía, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell'Acqua, informó a los grandes operadores turísticos de Internet y a las agencias de viaje que ya no les pagará comisiones por la emisión de sus pasajes en vuelos de cabotaje. Así, busca que la empresa genere un ahorro anual de entre 10 y 15 millones de dólares.



La medida comenzó a aplicarse desde abril. Aerolíneas ya no pagará comisiones a los emisores de pasajes para los vuelos de cabotaje, aunque los mantendrá para vuelos internacionales.



La disputa entre Aerolíneas y los emisores de pasajes no es nueva. Cuando asumió la extitular de la empresa, Isela Costantini, redujo las comisiones de 3% a 1%, en línea con una tendencia mundial del mercado. Pero Dell'Acqua llevó a cero ese porcentaje.



"Hace un par de semanas hemos comunicado a las agencias virtuales de emisión de pasajes que nos vamos a pagar más comisiones por los vuelos domésticos", le dijo al diario Clarín el titular de la línea aérea. Y justificó: "Sólo con esta medida nos vamos a ahorrar entre 10 y 15 millones de dólares por año".



Dell'Acqua ratificó que así se elimina "un costo que entendemos que es superfluo", porque la empresa continuará vendiendo los pasajes desde su propio sitio web. Aerolíneas tiene más de 70% de la participación del mercado en vuelos domésticos.



En tanto, según indica el diario La Nación, las agencias y sitios de Internet que venden pasajes ya elevaron su queja por esta decisión, e hicieron presentaciones judiciales sin una resolución final.