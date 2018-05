Referente del Real Madrid denunció que Messi presionó al árbitro en el entretiempo del clásico de España

El jugador de Real Madrid, Sergio Ramos, denunció que Lionel Messi presionó al árbitro en el entretiempo del clásico de España entre Barcelona y Real Madrid. El defensor aseguró que el juez salió con otra actitud en el segundo tiempo, en perjuicio del equipo dirigido por Zinedine Zidane.



"Messi le metió presión en el túnel, no sé si eso habrá hecho que haya pitado de manera diferente en la segunda parte", manifestó Ramos una vez concluido el partido. "Es fútbol y todo hay que dejarlo dentro del campo, siempre que no vaya a hacer daño hay que respetarlo. Cada uno es hijo de su padre y de su madre. No estamos aquí para educar a nadie, suficiente tengo con los tres niños que tengo en casa. Para eso está el árbitro", agregó.



Más allá de su bronca, Ramos felicitó al Barcelona por haber obtenido a la Liga Española: "El Barcelona no ganó la Liga gracias a los árbitros".