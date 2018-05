River enfrenta a Colón sin margen de error si quiere seguir ilusionado con la próxima Libertadores

River buscará trasladar su gran presente a Santa Fe cuando visite a Colón, que pugna por un lugar en la próxima Sudamericana. El conjunto de Núñez está obligado a ganar si no quiere despedirse de toda chance de ingresar a puestos de Libertadores







El encuentro, válido por la 26ta fecha de la Superliga, se disputará en el estadio Brigadier Estanislao López desde las 21.15, con Fernando Rapallini como árbitro y televisación de Fox Sports Premium.



River, que el próximo jueves 10 de mayo jugará el partido postergado ante Estudiantes de La Plata, tiene 38 puntos, a uno de Racing, que hasta el momento ocupa el último lugar por ingresar a la próxima Sudamericana, y todavía conserva chances matemáticas de clasificar a la Libertadores 2019.



Por su parte, Colón, con 37, no puede dejar más unidades en el camino, más en condición de local, si quiere tener presencia internacional el año que viene.



Los "Millonarios" vienen de seis victorias consecutivas y el jueves pasado se clasificó para los octavos de final de la actual Libertadores, al vencer como visitante a Independiente Santa Fe de Bogotá por 1 a 0, con gol de Lucas Pratto.



Marcelo Gallardo, entrenador del elenco de Nuñez, apelará a la rotación y le dará descanso a algunos de los jugadores que mayor desgaste físico tuvieron en el encuentro desarrollado en El Campín, en los 2600 metros de altura sobre el nivel del mar de la capital colombiana.



Los mediocampistas Leonardo Ponzio y Enzo Pérez además del zaguero central Jonatan Maidana no formarán parte de la delegación que viajará a Santa Fe.



En principio, Lucas Martínez Quarta será el sustituto de Maidana en el fondo, mientras Bruno Zuculini irá por Ponzio, en tanto que el uruguayo Camilo Mayada e Ignacio Fernández dirimen al reemplazante del mendocino Pérez.



El "Muñeco" tampoco definió si el colombiano Rafael Santos Borré o el uruguayo Rodrigo Mora será el compañero para formar el tándem ofensivo junto a Pratto.



Por el lado del "Sabalero", el director técnico Eduardo Domínguez deberá meter mano a la formación inicial, ya que no podrá contar con Gonzalo Escobar y Tomás Chancalay, quienes llegaron al límite de cinco amarillas y deberán purgar una fecha de suspensión.



La vuelta del experimentado Clemente Rodríguez es una fija para ocupar la vacante en el lateral izquierdo que dejó libre Escobar, en tanto que Alan Ruiz tiene todas las fichas para ser el sustituto de Chancalay.