Advierten que el Gobierno, el Banco Central y el mercado subestimaron la inflación anual

El Centro Estratégico de Integración Financiera (CINFIN) advirtió en un informe que tanto el Gobierno como el Banco Central y el mercado subestimaron la inflación anual desde 2016. Asimismo, proyectó para este año una suba del índice de precios de hasta el 27%, lejos de la meta del 15% defendida por el minstro de Hacienda Nicolás Dujovne y el resto del equipo económico.



Según el informe, en 2016 el Ejecutivo proyectó una inflación del 25% al igual que el BCRA, mientras que la expectativa del mercado se ubicó en un 26% anual. No obstante, el estudio señaló que su propia estimación fue del 40%, apenas un punto por debajo del 41% que arrojó el INDEC.



Para 2017, en tanto, la meta del Gobierno se ubicó en 17%; la de la autoridad monetaria en el rango de 12/17%; la del mercado en 20,8%; la de CINFIN en 25% y la del INDEC fue de 24%.



Respecto al año en curso, la meta oficial se pautó en 15%, el BCRA la ubicó en el rango de 8/12% (tras la conferencia del 27 de diciembre de 2017 la recalculó en 15%); el mercado proyectó un 19,3% y el Centro Estratégico de Integración Financiera estimó un 25/27%. Resta saber la cifra que registrará el organismo que conduce Jorge Todesca para dicho período.







Consultado por este medio sobre el informe en cuestión, el extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli, sostuvo que "no es lo mismo decir que la inflación será del 25% ahora que decirlo en enero". En ese sentido, opinó que el gobierno del presidente Mauricio Macri pretende ajustar las estimaciones "cuando es inevitable no hacerlo".



En otro orden, el exfuncionario opinó sobre la corrida cambiaria y la suba del dólar y consideró que es un fenómeno que ya está impactando en el nivel de los precios de la economía. "Con un dólar a $ 23, la inflación de mayo y el arrastre para junio serán elevados", advirtió al tiempo que agregó que la intervención del BCRA en el mercado de cambios fue tardía.



"Habrá que ver qué objetivos privilegia el Gobierno. Un dólar alto en esta lógica, implica nuevas subas de tarifas a las ya anunciadas, para las que no hay margen político ni social. Entonces, o suben las tarifas privilegiando lo fiscal, o se prioriza los fiscal habilitando mayores precios, menor salario real y mayores presiones sobre el dólar", analizó.



Dijo además que un mayor ajuste fiscal llevará a la economía a una zona de recesión, lo que afectaría la recaudación y complicaría la meta del déficit. "Se renunció al crecimiento y crecer es la única forma de resolver los desequilibrios", indicó.



Afirmó que el mayor factor de vulnerabilidad es el déficit de cuenta corriente. "Este déficit fue subestimado por el Gobierno y es urgente resolverlo porque hay poco margen para financiarlo en el exterior teniendo el actual contexto global", concluyó.