Esmeralda Mitre denunció acoso del extitular de la DAIA: "Me tocó un pecho y me quiso dar un beso en la boca"

La actriz Esmeralda Mitre afirmó que el extitular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, le tocó "un pecho" y que le quiso dar "un beso en la boca", al confirmar una denuncia por supuesto abuso en contra del dirigente comunitario.



"Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Le digo ´te tenés que ir´ y me dice ´no, por favor, por favor´, y se pone nervioso. Entra como en una crisis", relató Mitre, al ser consultada sobre la situación que se registró en un momento en que se encontraba a solas con el dirigente comunitario.



La heredera de la familia dueña del diario La Nación explicó: "Me dice que primero tengo que ir al museo del Holocausto y me dijo que no podía ir sola sino que tenía que ir con ellos y que íbamos a ir con prensa".



"Le pregunté cuanto costaba el viaje y me dice u$s 80 mil dólares. Le dije que no los tenía porque me acabo de separar y tengo que comprarle la parte a mi exmarido", agregó.



Además, relató en declaraciones radiales: "Cuando le dije que no tenía dinero me dijo que lo podía pagar en cuotas".



Mitre aseguró que Cohen Sabban en ese momento le "toca un pecho" y le "quiere dar un beso en la boca".



"La situación se había puesto violenta y él en un momento me dice ´quedate tranquila que no te voy a garchar´. Una situación muy desagradable", agregó.



Asimismo, la actriz se refirió a diálogos con su abogado: "Cuando le consulto a Ricardo Gil Lavedra porque tengo miedo al escrache en el teatro, él me contestó que si no relataba ese delito era un acto de impunidad. Por eso lo hice".



"Cuando se enteran que Gil Lavedra es mi abogado le piden una reunión y él los recibe con todas las pruebas de Whatsapp mía y todos los audios", señaló.



Este sábado, La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) le pidió la renuncia a su presidente, Ariel Cohen Sabban, en medio de un incidente que involucraba a Mitre.



Mediante un comunicado oficial, la DAIA informó que "su Consejo Directivo ha solicitado la renuncia de su presidente, Ariel Cohen Sabban, a partir de los hechos de público conocimiento".



"El vicepresidente 1°, Alberto Indij, asumirá la presidencia de la entidad", agregó el escueto comunicado, en el que no se detallaron cuáles fueron los hechos de "público conocimiento".



El único episodio público reciente que relacionó a la actriz con la DAIA fueron sus declaraciones durante una entrevista en la que puso en duda cuántas fueron las personas asesinadas durante el Holocausto.



Luego de que se conociera el desplazamiento de Cohen Sabban, la actriz expresó: "He vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes".



"Dichas medidas ya han sido tomadas. Como no busco ni el estrépito público ni la venganza, no voy a hacer declaraciones ni a proporcionar detalles sobre los hechos, ni tampoco quisiera iniciar acciones legales. Defiendo mi privacidad y mi carrera artística, que ha sido construida sobre la base del trabajo honesto y no del escándalo", concluyó.



En abril pasado, Mitre brindó una entrevista en la que intentó aclarar una polémica frase de su ex pareja, Darío Lopérfido, sobre el número de los desaparecidos durante la última dictadura militar y afirmó: "Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero quizá no fueron tantos".



Frente al repudio que la frase generó la actriz pidió disculpas y Cohen Sabban expresó: "Desde la DAIA vamos a levantar nuestra voz contra cualquiera que busque minimizar lo que significó el Holocausto".



En ese contexto, Mitre concurrió a la sede de la DAIA para reunirse con sus autoridades y a la salida del encuentro señaló: "Luego de una durísima reunión llegamos a la conclusión de que me comprometo a cada día tratar de instruirme más acerca de todo lo que pasó (durante el Holocausto)".



Un día después, Cohen Sabban reveló que fue "una reunión muy dura" y que la actriz pidió perdón y que "se largó a llorar", pero aclaró que la DAIA no puede "otorgar perdón por aquellos que fueron masacrados en la época del Holocausto".



Sobre el encuentro en la DAIA, Mitre explicó: "Les dije que me arrepentía y pedía perdón, que no sólo me retractaba. Estaba en una situación de vulnerabilidad como jamás estuve".



"Me llevan a una sala de reuniones donde el presidente de la DAIA me da como una palmada y me dice que me quede tranquila que me va a convertir en una heroína de esta situación", agregó.



Y agregó: "Le dice a todas las personas que estaban en la sala de reuniones que por favor se retiren y me dice que prefiere que sea en mi casa, para que no haya extraños".