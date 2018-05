Tres de cada 10 personas que buscan empleo en Argentina no terminaron el secundario

Tres de cada 10 personas que buscan empleo en Argentina no cuentan con el secundario completo, según se desprende de un relevamiento realizado por Grupo Gestión sobre más de un millón de personas que presentaron sus datos en los últimos 18 meses.



El estudio asegura que de un millón de curriculums vitae que se cargaron virtualmente, sólo 700 mil de ellos cuentan con el secundario. De allí se concluye que 3 de cada 10 personas que hoy buscan empleo no terminaron ese nivel escolar y que las posibilidades de hallar un empleo se podrían reducir en el mediano y largo plazo.



El mercado laboral da señales de que los empleos de calidad tendrán un alto componente de profesionalización y que eso generará mayores exigencias para los candidatos que busquen aplicar a un nuevo empleo. No es casual que, para cubrir una vacante reciente, una empresa pida a los nuevos postulantes mayores conocimientos o estudios que los que poseía la persona que dejó el puesto.



"Los indicadores de asistencia de los jóvenes al secundario, así como los niveles de abandono, son temas serios de cara al mercado del empleo. Tengamos en cuenta que, según datos de CIPPEC, el 15% de quienes están en edad de asistir al colegio secundario hoy no lo están haciendo, en un contexto donde para la mayoría de los puestos se requiere contar, como mínimo, con un título secundario", señaló César Dib, Coordinador de Selección de Personal.



Según un informe reciente de Harvard Business School, sobre más de 26 millones de búsquedas laborales en Estados Unidos, el 67% de las búsquedas para cubrir vacantes de supervisor de producción requerían título universitario. Según el mismo informe, hoy sólo 16% de las personas que ocupan esos puestos tienen estudios de ese nivel. "Eso señala claramente la tendencia de un mayor grado de profesionalización, el cual se explica en que las personas con estudios de grado pueden desarrollar una carrera profesional, dado el mayor abanico de oportunidades a las que podrán echar mano a partir de sus estudios", agregó el ejecutivo.



"En los próximos años, los esfuerzos por articular la formación de los jóvenes con sus intereses y las oportunidades laborales que traen las nuevas dinámicas de mercado, serán clave para que puedan contar con mayores oportunidades de empleo, en un entorno cada vez más cambiante", concluyó Julieta Prada, Responsable Comunicaciones Corporativas.