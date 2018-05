Dólar: para Nielsen el Gobierno "reaccionó tarde" y el recorte presupuestario es exiguo

El economista y exsecretario de Finanzas durante el gobierno de Néstor Kirchner, Guillermo Nielsen, opinó este lunes que el Gobierno "reaccionó tarde" frente a la suba del dólar y dijo que el recorte presupuestario de u$s 3.200 millones es "muy poco", ya que el gasto debió contraerse en u$s 10.000 millones.



"El Gobierno reaccionó medio tarde, a mi modo de ver, y los anuncios y las cifras fueron insuficientes en relación con la magnitud de la corrida que sufrió Argentina", sostuvo durante una entrevista telefónica con Télam.



Nielsen explicó que la situación "tendrá que pasar o no el test del mercado" y manifestó que "a primera vista, los anuncios dejaron un sabor como que esto no está cerrado".



Opinó que "u$s 3.200 millones es muy poco" y que "debería haber sido un anuncio de por lo menos u$s 10.000 millones de contracción del gasto".



"Entre hoy y mañana vamos a pasar un veranito que es el que nos da la venta de dólares de los bancos, que se van a tener que desprender de entre u$s 1.000 y 1.500 millones, que van a ayudar a moderar la cotización del dólar", explicó.



"Ajuste va a haber que hacer. Uno se adelanta a los ajustes, y los ordena, o llega tarde y los sufre", sentenció.



Añadió que "acá se está gastando mucha más plata de la que ingresa a la Tesorería y esa etapa se terminó, ya no hay endeudamiento disponible".



Consideró como "explosiva" la posible intención del Gobierno de financiarse en el mercado interno, "porque las tasas ya están al 40%".



"Si a esta tasa se le pone la presión de que el Gobierno se lleva los pocos pesos que hay, vamos a una situación realmente de riesgo", advirtió.



En cuanto a la reducción del gasto público, indicó que "el Gobierno va a gastar u$s 10.000 millones menos de lo que tenía previsto simplemente porque no se los prestan", lo que implicaría, según su criterio, una "relajación" del sistema.



"Debería haber tranquilidad" por esto, opinó, y sostuvo que "lo importante es no exacerbar la inestabilidad que tenemos; tenemos que llevar la economía a un sendero más tranquilo y menos volátil".



Sostuvo que la lucha contra la inflación "se está perdiendo" y que "no se combate ratificando metas", sino "controlando la emisión monetaria y otros factores que coadyuvan a aumentar la inflación".



Por último, expresó que "estamos yendo a una inflación del 27%", aunque reconoció que "todavía se pueden introducir correcciones".