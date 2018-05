La nueva edición del Hot Sale tendrá un 26% más de empresas

La quinta edici ón del Hot Sale, el evento de venta online más importante del país, contará con más de 450 empresas que participarán ofreciendo sus productos con descuentos en 10 categorías diferentes.



Las jornadas tendrán lugar los días 14, 15 y 16 de mayo próximos y, como cada año, serán organizadas por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), cuenta con la novedad del desembarco de 90 compañías más, lo que representa un incremento del 26% con respecto al 2017.



Entre las tiendas online más importantes de la Argentina que participan de la acción, se encuentran:



Aerolíneas Argentinas; Almundo; ALOISE; Arredo; Assist Card; Atrapalo; Avantrip; Avenida.com; Bedtime; Cablevisión Fibertel; Carrefour Online; Cetrogar; Compumundo.com; Coto Digital; Craft Society; Dafiti; Despegar.com; Falabella; Farmacity; Frávega; Garbarino; Garbarino Viajes; Garden Life; Glamit; Grimoldi; Groupon; Hendel; INTERTURIS; Jumbo; LA ANONIMA ONLINE; LATAM Airlines; Linio; Megatone; Mercado Libre; Mercado Pago; Mimo & Co; Montagne; MOVISTAR; Musimundo; NALDO; Natura; Necxus; NETSHOES; Rosen; Rouge; Samsung; Simmons; Sodimac; SommierCenter; SPORTLINE; Telecom Personal, Tienda Naranja, TIJE Travel, Turismocity; UNIVERSAL ASSISTANCE; Vea; Viajes Falabella; Volalá; Walmart; Whirlpool Store.



En esta edición, las categorías disponibles serán: Electro y Tecno; Viajes; Muebles y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y Belleza; Bebés y Niños; Automotriz; Varios.



Otras de las empresas participantes son:





47 Street; ABAGAS SA; adidas; Admit One; Advanced; Agrupate; AJMUEBLES; ALPINE SKATE; AMA HOGAR; Amanti Tienda Intima; American Express; Andesmar; Andreani; ANSILA; Arenas Game; ArgSale; Asegura Tu Viaje; AsegurateOnline.com; assist-med; ativiajes.com ; Authogar; Auto Special; Autossan Concesionario Nissan; Ayres; Baby Minoli; babycottons; BAIRES 4; Banghó; Barbershop.com.ar ; Batistella; Bazar Profesional; BBS MOTION; Benito Fernandez; BENSIMON; BestDay.com; BGH; Bidcom; Big Store - Electrodomésticos; Bigbox; Bikinis Paula Taylor; Birkenstock; Black + Decker; Blaisten; blaquè; BOATING; BocaShop Tienda Online Oficial; Bodega Chakana; Bolivia; BONVIVIR; BOURLOT; Bringeri Hogar; Britches; Broer Enfants; BRUKMAN; Buquebus; BURGUÉS; Buscalibre; buses Lep; Calzetta Neumáticos SA; CAMPING NOAR; Canal de Autopartes; Cardon; CARESTINO; Carla Danelli; Caro Cuore; Casa del Audio; CASA LUMINOSA; Casa Rincón; CASA SILVIA; Casa Vargas; Castillo; CECCHINI; Central de Pasajes; Cepa de Vinos; cheaptotrip.com ; Cheeky; Cheersapp; CHER; Chilly; CLAMA; Clarín; Class Life; clickOn; Club Cupón; Club Med; Coca-Cola; Colchoneria Su Sueño; Colecciones LA NACION; Colonia Express; Como quieres que te quiera; COMPLOT; COMPUMAR; Compunera; CORFAM; Cortinas Online; cotillon marakas; Creciendo Mega Baby Store; Cristobal Wines; Crocs; Cuponica; DAMSE; DATASOFT; DAYTONA; Dc Shoes Argentina; DeGriferias; DelaOstia; DellaCasa Online; Delsey Paris; Demotores.com; Descuentocity; Desiderata; DeSillas.com; deturista.com ; Deuñas.com.ar ; Devré; Dewalt; Dexter; Dexvidadeportes; DiabloSoy Tienda Online Oficial; DIGGIT; DIGITAL SPORT; DINOONLINE; Disco; Distrillantas; DJI; Doite; DOMA; Dr Martens; DVIGI; E REVOLUTION COMMERCE; Easy; Eclipsia Sex Shop Boutique; EDIFICOR; El Balcón; El Don; El Dormilon; El Mundo del Juguete; ELECTRO NEXT; Electro Point; Elepants; ENFANS; Equus Tecnología; ESTAMPIDA.COM ; Estancias Chiripa; Estilea; Etiqueta Negra; Familia Bercomat; Famusic; FC; Ferraro; Ferreira sport; Fila; FILHOS SRL; FIPLASTO MUEBLES; Fitness Pharm; Flybondi; Foster Viajes; Fotter.com.ar ; FRAGOLA; GAELLE; GARÇON GARCIA; Gepetto; Gift Collection; GNC Live Well; Gola; Gorsh; GPSfarma; Grisino; Grupo dietrich; Grupo Marquez; Guru de Ofertas; Guzman; HAUSON MARKET; Heben; HEYAS; Hidroal; Homecenter; Hiper Audio y Tv; Hogarweb; HOME COLLECTION; HP Online; ICBC Store; Icomm; ideasenfoto.com ; Imagena; Importbaires; indiastyle; Isadora; Jane Jones; Jeffrey Campbell; John L. Cook; JUANITA JO; Juleriaque; KANSAI; Kevingston; Kikely; KIMEIKA; Kinderland Juguetes; KitKat; Kolors Odinroxs; Kosiuko; KOUT; Koxis; La Argentina; La Cardeuse; La Casa del Fitness; La Dolfina; La Gaceta Shop; La Leopolda; La Martina; La Parfumerie; LA TRIESTINA; LANCOME; Las Margaritas; LAS PEPAS; Lee; Legacy; LEGION EXTRANJERA; Lentesplus.com; LG Electronics Argentina; LH Confort; Lider Notebooks; Lilis; LNG Olivieri S.A; Lo Bruno S.A; Locademia; LOLITOS; LOMBARDI; LOVEAFRICA BIKINIS; LS2 LUCAIOLI; Luciano Marra; LUNA DE MAR; LuzMalibu; M&A COMERCIAL-HOGAR; Mabe; Macowens; MALMO DENIM; MARCANTONIO DEPORTES; Marketcar; Mascota Vineyards; Materia; MAXIHOGAR; Mega Sports; Mercadoni; MERLINO; MIA LORETO; Mishka; MIZUNO; MoRPH; Motormax; Motorola; Muaa; MueblesExpress; Mundigea; murillo 666; NANOSHOP; Natalia Antolin; NESCAFE; NESPRESSO; Nestle Nutrition; Netfe; New Balance; NEW CELL ACCESORIOS; New Corp Medicina Estética; Nico Calzados; Nigeria; Norauto Argentina; Novatech; Olivia D; Omint Assistance; OneClick; Open Sports; Oportunidades DIA; Óptica LOF; Oscar Barbieri S.A.; OVERHARD; OWO; Owoko; Panacom; Panasonic; Pardo; PARUOLO; Pato Pampa; Peabody; Pedidos Farma; Perfumerías Pigmento; Perozzi e Hijo; PERRAMUS; Petrios; Piero Digital; Pinturerías Miguel; Pinturerias REX; Pinturerias Sagitario; Planetabb; POL - Productores Online; Portal De Ofertas; Portsaid; POTIERS HOME; Prestigio; Previsora del Parana; Prototype; Proxecto Pinturerias; PRUNE; PUNTO 1; Puppis; Pura; Quiksilver Argentina; Raffe Perfumerías; RAPSODIA; Rc Online; Reebok; Reef; Renová Tu Vestidor; Rever Pass; Rexona; Rey Foto; Ricky Sarkany; Rockabruja; Samsonite; Sans Doute; Saverio Di Ricci; SBS Librerías; Sensei; SHOPPING VIAJES.COM ; SHOPPY; Showsport; SIAMO FUORI; Silenzzo; simones; SIT ON TOP; Skip; SOHO DIGITAL; SONY; Soy Cuervo; SPORT MANIAC; Sporting; Sportotal.com.ar ; Stanley; Stockcenter; Su ferreteria online; Subi tu Foto; Suma Hogar; SUPERAUTO; Swatch; Sweet; SYSTEM BASIC; Tannery; TASCANI; Taverniti; TECH TO PERFECTION; Telasxmetro.com; Telecom Argentina S.A.; TeVeCompras; The Cocobox; The Net Boutique; Tienda Banana; Tienda Credimas; TIENDA EASY SHOPPING; Tienda La Nueva; TIENDA LIBERO; Tienda Mucha; Tienda Nap; Tienda River; Tienda Vanilla; TIENDA-URBANA; TiendaEXO.com; TIENDAFUTON.COM ; TiendaMIA.com; Tiendasoler.com; TIOSO HOGAR; Todo Pago; Todogriferia; TODOHOGAR.COM.AR ; Todomoda; Tonel Privado; TOP3; Topper; Torca; Trabuco Hogar; Transatlántica Viajes; Trip; TripNow; TTS Viajes; Tucci; UMA; Umbro; Universo Aventura; ValijaChica; VAN COMO PIÑA; VANDALIA; VER; Viajobien.com; Viamo; Visa Travel Assistance; Vitamina; Wanama; Wanama Boys & Girls; Wrangler; XL Extra Large; YAGMOUR; Yuhmak Motos; ZELUCASH; ZOOCA.