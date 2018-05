Aranguren pedirá a las petroleras posponer el aumento de combustibles

El ministro de Energía, José Aranguren, recibirá esta tarde a las 18 representantes de las principales petroleras para analizar la situación en el sector de los combustibles, frente a las turbulencias internas que marcó el salto del dólar y frente al avance del precio del crudo Brent por encima de los u$s 75 el barril en el mercado internacional. Según pudo saber ámbito.com el ánimo oficial es alcanzar un acuerdo de partes posponer al menos por un par de meses el aumento del combustible.



El argumento que van a utilizar para llegar a un acuerdo de partes, "es que a todos nos conviene bajar las expectativas inflacionarias", sostienen en la Casa Rosada. Cabe recordar que el Estado tiene una representación en YPF del 51% y esa empresa ocupa el 58% del mercado.



Según las mismas fuentes, el Estado le hizo saber este mismo planteo a YPF pero a diferencia del pasado la voz oficial en el directorio no es cumplimiento obligatorio, sin embargo, esta recomendación seguramente será tenida en cuenta.



La propuesta oficial buscará que las empresas comprendan que se podrá recuperar en los próximos seis meses el aumento que no se aplicaría en este periodo.



También está en estudio una baja de un porcentaje de los impuestos, se está pensando que la ayuda estatal podría evitar una suba del 2,5%. Ese aporte surgiría de dos impuestos, uno es el impuesto a los combustibles y otro al impuesto al Dióxido de Carbono.