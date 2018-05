Zarlenga: "Por el dólar, los precios de los autos van a seguir subiendo"

El salto del tipo de cambio golpea fuerte en el sector automotor. Según Carlos Zarlenga, presidente de GM para el Mercosur, las ventas van a crecer menos en el segundo semestre.



Periodista: Y otra vez el dólar. La historia se repite. ¿Cómo afectará el salto del tipo de cambio al sector automotor?

Carlos Zarlenga: Seguimos viendo bien el nivel de actividad. Vamos a tener crecimiento contra el año pasado. Los primeros cuatro meses fueron muy fuertes pero quizás no va a ser tan fuerte la segunda mitad. Se va a sentir el impacto en el volumen del mercado por una tracción importante de precios, impulsada principalmente por el dólar. La inflación impacta pero más el dólar. Hasta hace poco veíamos que podíamos llegar al millón de unidades en la Argentina pero ahora vamos que va estar por abajo.



P.: ¿Los precios este año van a aumentar más que el año pasado?

C.Z.: Nosotros anunciamos, a fines de abril, un aumento de precios para mayo de 3,3% promedio. Es la lista que está vigente. No voy a hablar de aumentos concretos de precios a futuro pero seguimos viendo una presión importantísima por el tipo de cambio por lo que creemos que van a seguir subiendo.



P.: En las concesionarias, están a la espera de nuevas listas. De GM y de otras marcas. ¿Habrá nuevos aumentos en mayo?

C.Z.: No descarto que haya nuevos aumentos. No estamos muy diferente al resto de las marcas por eso lo que dicen en las concesionarias está alineado con lo que pensamos nosotros.



P.: Entonces, hay que apurarse a comprar.

C.Z.: No tenga dudas (risas).



P.: ¿El clima económico enrarecido en la Argentina, los hace replantear el negocio?

C.Z.: A mediano plazo no cambia el escenario de la Argentina. Vemos un mercado muy atractivo. Anunciamos inversiones en octubre pasado y, de hecho, estamos analizando más inversiones en la Argentina y en Brasil.



P.: ¿Con estos precios, tienen rentabilidad?

C.Z.: Después de las dos devaluaciones, todavía nos falta corregir. Con los aumentos que hicimos en enero, febrero, marzo, y abril habíamos vuelto a la rentabilidad esperada pero ahora se desfasó otra vez. En algunos casos tenemos productos que tienen rentabilidad negativa.



P.: Usted dice que el mercado se va a resentir por la suba de precios. ¿La demanda sigue sostenida por estos días?

C.Z.: En abril, la industria siguió fuerte pese a los aumentos y nuestro "share" anduvo bastante bien



P.: Algo de participación perdieron.

C.Z.: Pero en Brasil tuvimos las dos plantas más importantes cerradas por adaptación para nuevos productos. Fue más un problema de oferta que de demanda.



P.: Ustedes fueron los que empezaron hace dos años con la guerra de bonificaciones y los primeros en anunciar que se terminaba. ¿Por qué cambiaron la estrategia?



C.Z.: No es un cambio de estrategia. Uno delinea el rumbo de la empresa según lo que sucede en el mercado. El escenario del 2016 era con una industria en Brasil con dos millones de unidades, una sobrecapacidad de producción del orden del 40% y el único mercado de exportación de los productos brasileños era la Argentina que venía de un período de restricciones artificiales al comercio y una demanda reprimida. Con ese escenario, el mercado iba a crecer significativamente. Lo que hicimos es reconocer esa realidad rápido porque era lo que iba a ocurrir. Brasil ahora creció 35% en dos años, el sector ya se ajustó y no tiene tanta capacidad instalada ociosa. En la Argentina no hay más demanda reprimida y, por la devaluación, hay un achatamiento de márgenes. El escenario cambió y lo más prudente es salir de ese esquema.



P.: Ustedes suspendieron personal por menor demanda y, dos días después, Toyota anunció que aumentaba la producción. ¿Hay dos realidades?

C.Z.: No suspendimos personal. Paramos la planta cinco días. Tuvimos un crecimiento de producción en el primer trimestre de 11%. También había crecido en el cuatro trimestre del año pasado. La mayor demanda de Brasil está mucho más destinada a productos que no están en el segmento C, como el Cruze que fabricamos en Santa Fe. No crece al mismo ritmo que la industria. Lo está haciendo más despacio y nosotros habíamos estimado un crecimiento mayor que no ocurrió.





Entrevista Horacio Alonso