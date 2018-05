Su exnovio la golpeó, le hizo perder un embarazo y meses después volvió para violarla

Ana María Rinaldi, de 34 años, relató el infierno que le hizo vivir su expareja Fernando Raúl Galante. En una nota publicada por minutouno.com la víctima de violencia de género contó el horror que vivió cuando su exnovio, de 43 años, la golpeó, le hizo perder un embarazo de mellizos y meses después volvió para violarla. Hoy vive con miedo de que su agresor sea liberado. "Si lo sueltan me puede venir a matar a mí", teme.



En noviembre pasado Ana María estaba embarazada de cuatro meses y esperaba mellizos. "Nos conocimos a comienzos de 2017 y al principio era el hombre ideal, algo que duró poco: a los meses comenzaron las agresiones verbales y el control. Me decía que tenía celos, tenía que estar las 24 horas con él", relató en la nota.







Según contó la víctima antes de la brutal golpiza que terminó con un embarazo de más de cuatro meses, él ya le había pegado en varias ocasiones "porque no le daba plata". "Me decía que se deprimía porque estaba celoso de mí y por eso no podía trabajar'", detalló sobre el hombre que trabajaba de taxista. "Cuando se enteró que eran mellizos, se puso como loco. Me dijo que no iba a mantener a dos hijos", afirmó.



Tras perder el embarazo, Ana María no hizo la denuncia, pero se alejó de Galante. Sin embargo meses después, en enero de este año, mientras hacía trámites en Capital, fue sorprendida por él, quien la llevó a un garage de San Martín y abusó de ella, la golpeó y la marcó otra vez. "Logré escapar de ese garage y tomé un colectivo que me llevó a Puente La Noria, donde pude llamar a una amiga. Fui en ambulancia al Gandulfo de Lomas completamente inconsciente", relata.







La nota de minutouno explica que tras ese episodio hizo la primera denuncia contra su ex y el caso quedó a cargo del fiscal Mario Marini en la UFI 14 de San Martin. A partir de la denuncia, logró que le dieran una restricción perimetral y un botón antipánico. "Después de la denuncia volvieron las amenazas. Que me iba a matar, que le estaba cagando la vida. Un día vino hasta la puerta de mi trabajo, toqué el botón antipánico y la policía tardó casi una hora en llegar", asegura. "Cuando empezó la denuncia pública, ahí recién lo detuvieron y hoy está preso", cuenta con un poco de alivio.



Galante está detenido pero no bajo prisión preventiva y puede salir en cualquier momento.







• Si sos víctima de violencia de género comunicate con el 144, una línea gratuita que funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año.