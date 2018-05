¿El fin del efectivo?: millennials en EEUU y China priorizan otros medios de pago

El análisis se desprende del informe denominado "The Future of Money".

Un informe difundido este lunes a nivel internacional puso el foco en los cambios globales disruptivos que se avecinan con respecto a formas de pago, monedas y sistema bancario. Los cambios impulsados por firmas tecnológicas chinas y adoptados tempranamente por los consumidores chinos, son ahora aceptados globalmente y en particular por los millennials.



El reporte denominado "The Future of Money" que publicó Innovation Group de J. Walter Thompson Intelligence da muestra que el 63% de los consumidores millennials estadounidenses casi nunca usan efectivo, el 75% dice que quiere mayor diversidad en productos financieros, que vayan acorde con sus necesidades y estilo de vida.



Además, este grupo demográfico está mucho más predispuesto que la generación de baby boomers (más de 55 años) a usar opciones de pago móviles y aplicaciones de pago por mensaje como por ejemplo Venmo; los resultados del primer grupo doblan a los del segundo.



Las nuevas actitudes de los consumidores continúan redefiniéndose bajo la sombra de la crisis económica global de 2007-2008. El reporte refleja que el 89% de los millennials de EE.UU. y China ahora priorizan la seguridad financiera a largo plazo.



El reporte también encuentra que la mayoría de los consumidores chinos (76%) y estadounidenses (72%) dicen que las recientes conocidas fugas de datos han dañado su confianza en las instituciones financieras. Además, el 76% de consumidores chinos y el 65% estadounidenses, particularmente las mujeres, creen que el comportamiento ético es importante al momento de elegir una institución financiera.



En la encuesta realizada a 2.000 consumidores - 1.000 en Estados Unidos y 1.000 en China - el país asiático lidera la innovación en materia de moneda y formas de pagos. El 77% de los consumidores chinos están interesados en formas alternativas de banca y pagos.



El 61% de los millennials chinos afirma que usarían el Internet de las Cosas para acceder a servicios bancarios (contra un 36% en EE.UU.) y el 47% ya está utilizando el reconocimiento facial como una forma de identificación financiera (contra el 18% de los millennials de EE.UU.). Sin embargo, los millennials estadounidenses están alcanzando rápidamente a los chinos.



Asimismo, muestra qué tan abiertos a los avances en tecnología está el cliente promedio de los bancos, particularmente en China. El 40% de los chinos y el 34% de los clientes estadounidenses, dicen que podrían interactuar con su banco usando una bocina inteligente.



Es dos veces más probable que un consumidor chino tenga conocimiento de blockchain que uno de EE.UU., e igualmente es el doble de probable que haya probado alguno de los otros sistemas de pagos disruptivos, desde las microinversiones y microdonaciones hasta la huella digital o reconocimiento facial y de voz.



Lucie Greene, directora global del Grupo de Innovación, dijo: "El sector financiero está pasando por un periodo de cambios sin precedentes, con oportunidades masivas y también cambios a las instituciones tradicionales".



"Los consumidores están adoptando nuevos comportamientos en masa, incluyendo pagos entre pares (peer-to-peer), bancos digitales, criptomonedas y más. Esperan más, no sólo de los servicios y ética de los bancos, sino también de su atractivo exterior y marca. El eje de influencia en temas de innovación está desviándose rápidamente hacia el Sureste de Asia y China, con compañías de tecnología que incorporan gran cantidad sistemas móviles de alta intuitividad, que encajan con estilos de vida dinámicos. Aun así y aunque en un ritmo tal vez menor, estos comportamientos están siendo adoptados en todo el mundo", concluyó Greene.