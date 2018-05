Gobierno sale a tomar fondos en nueva licitación de Letes

El Ministerio de Finanzas saldrá entre mañana y el miércoles a tomar dinero de la plaza local a través de la colocación de Letras del Tesoro en Dólares, conocidas como Letes, luego de las medidas tendientes a reducir la necesidad de financiamiento y aumento de tasas locales.



Las "Letes" son a plazos de 140, 189 y 259 días, la recepción de ofertas comenzará mañana a las 10 y se extenderá hasta el miércoles a las 15 y los montos y tasas se definirán de acuerdo a las condiciones del mercado.



La licitación de Letras del Tesoro se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.



A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada u$s 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.



La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación "A" 3500 del martes 8 de mayo.



El viernes pasado, el Ministro de Finanzas, Luis Caputo aclaró que a los miembros del equipo económico no los tomó "desprevenidos" la suba del dólar y las tasas de interés en el mercado internacional.



"Estamos perfectamente preparados desde Hacienda, el Banco Central y Finanzas para resolverlo sin inconvenientes. Esta es la razón por la que hemos financiado el 75% del programa financiero en los primeros tres meses del año", dijo Caputo en conferencia de prensa, cuando se anunciaron una serie de medidas, entre ella la suba de tasas al 40% para frenar la escalada del dólar.



El funcionario aseguró que "ahora, con la reducción del déficit fiscal y con nuestro nuevo nivel de dólar, este porcentaje (de financiamiento obtenido) está más cercano al 80 u 85%. No tenemos, desde nuestro punto de vista, un problema".



Caputo explicó que desde su administración trabaja "para que el costo de endeudamiento sea lo más baja posible tanto para el Gobierno, como para empresas y personas".