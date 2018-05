La Fed afirmó que comunicará su estrategia política con claridad para evitar trastornos en los mercados

Las alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) podrían no representar un riesgo tan grande para los mercados financieros mundiales y para las economías de mercados emergentes como muchos piensan, dijo el martes Jerome Powell, presidente del banco central de Estados Unidos.



Sin embargo, el funcionario dijo que no descarta "los posibles riesgos que surgen de la normalización de la política global" en declaraciones preparadas para su presentación en una conferencia de política patrocinada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Nacional de Suiza.



Powell afirmó que aunque las decisiones sobre los tipos de la Fed han tenido un impacto limitado en los flujos de capital hacia y desde los mercados emergentes en los últimos años, puede haber algunos inversores e instituciones que no están preparados para el ajuste de la política futura.



Para fomentar la estabilidad financiera global y el crecimiento mientras sube las tasas, la Fed seguirá ayudando a desarrollar la capacidad de recuperación en el sistema financiero y comunicará su estrategia de política "lo más clara y transparentemente posible para ayudar a alinear las expectativas y evitar las interrupciones del mercado", agregó Powell.



El funcionario no mencionó el "taper tantrum" de 2013, el impacto cuando el entonces presidente de la Fed, Ben Bernanke, sugirió que el banco central empezaría a reducir en breve su programa de compra de bonos, lo que tomó por sorpresa a los inversores y generó una debilidad en los mercados financieros globales.