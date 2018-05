Un ex-Boca se postuló para jugar en River la próxima temporada

El volante de Godoy Cruz, Guillermo "Pol" Fernández, se postuló para vestir la camiseta de River la próxima temporada a pesar de haber surgido de Boca. Varios equipos argentinos y del exterior están interesados en una de las piezas clave del conjunto mendocino.



"Todo el mundo quisiera ser dirigido por Gallardo. No tendría problema de jugar en River. Hoy me debo a Godoy Cruz, pero me pondría feliz si en el mercado de pases me viene a buscar River", aseguró Férnandez en diálogo con El Mundo FC.



El volante surgió de Boca, pero su salida del club de la Ribera no fue en los mejores terminos. En junio de 2014, cuando fue cedido a Rafaela, aseguró que la pasó muy mal: "Nadie me daba una chance, me sentía muy sólo. Nadie me daba una explicación de por qué no jugaba".