Para Levy Yeyati, el dólar va a seguir "por un tiempo" encima de los $ 22

El economista Eduardo Levy Yeyati estimó que el dólar "se a va a mover en estos niveles actuales por un tiempo", y consideró que al país le conviene un tipo de cambio "alto".



"Lo que preocupa es el desarreglo asociado al traslado a precios y a la posición del ahorrista. Pero tener un dólar más alto te beneficia, te hace más competitivo, hace que las empresas intenten invertir para exportar, cosa que un tipo de cambio atrasado inhibe", evaluó.



En declaraciones radiales, Levy Yeyati añadió: "Un tipo de dólar alto no es malo para la economía, pero es cierto que tiene impactos sobre otras variables que hagan que simplemente no puedas dejar libremente que el tipo de cambio vaya a $ 30".



"Por ejemplo, sobre la inflación y lo que eso significa no solo en términos de bienestar y distribución del ingreso, sino también sobre el comportamiento de los ahorristas, sobre todo en pesos", enfatizó.



Para el economista, "el mejor tipo de cambio y que favorece a la economía argentina es el más alto posible".



Levy Yeyati consideró que "hoy estamos en un momento en que el modelo original se está recalculando".