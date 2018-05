Naidenoff, contra la oposición: "Algunos tienen el instinto del tiburón, ven un poco de sangre y van por más"

El senador nacional por la UCR Luis Naidenoff consideró que los problemas del país "son políticos" y que económicamente los datos concretos indican que "vamos por el buen camino". Respecto de la oposición, consideró que "hay sectores que tienen el instinto del tiburón de repetir los errores del pasado, ven un poco de sangre y van por más, y así andamos".



"Los problemas más allá de lo económico son políticos, el problema central de la Argentina es político. Hay un problema crónico de déficit, de mediocridad de la dirigencia política en Argentina y todos tenemos que asumir ese desafío", manifestó.



El legislador se refirió al proyecto de los bloques de diputados del Frente Renovador y el Justicialismo que intentarán aprobar el proyecto para limitar los aumentos de tarifas de servicios públicos en una sesión especial.



En tal sentido destacó la cuestión tarifaria que preocupa a sectores de la sociedad y donde "hay que involucrarse seriamente y dar un debate serio" y otra cuestión que es "ingresar en un terreno de cancha embarrada".



"Entramos a un tiempo de descuento y apresurado desde lo electoral. Acá no alcanza con buenas intenciones, sino con el sentido común que tiene que haber para mitigar el impacto", agregó.



"Veo en algunos sectores el instituto del tiburón, de repetir los errores del pasado, ven un poco de sangre y van por más, y así andamos", señaló.



"Mientras no lo asumamos vamos a andar a los tumbos", añadió en declaraciones formuladas a radio La Red.



Naidenoff manifestó su satisfacción por la decisión tomada por el Gobierno nacional al asumir la gestión de reducir el déficit fiscal con gradualismo aunque los números de la realidad indican que ese gradualismo "se financia con endeudamiento".



"Puede haber sectores que estén decepcionados con este gobierno, eso es una reflexión profunda de las cosas que se hicieron en estos dos años, pero los datos (económicos) concretos indican que vamos por un buen camino", indicó.



"En la mitad han ocurrido cosas, no estamos solos, hay otros que juegan, y esta decisión de subas de tasas de la Reserva Federal generó una corrida cambiaria y nuestra historia de volatilidad económica genera siempre ruido", agregó.