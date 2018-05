La bolsa porteña se hunde un 4,6% por masivas ventas de activos

El índice Merval se hunde este martes otro 4,6% y se ubica en las 26.241 unidades con fuertes pérdidas por masivas ventas de activos.



Por un fuerte desarme de posiciones de inversores extranjeros, el índice Merval cayó en la víspera un 3,6%, en medio de la incertidumbre financiera en el mercado local, y luego de que la calificadora Moody's alertara por el "alto riesgo" de falta de liquidez de empresas argentinas.



Tras operar en alza en la primera parte de la rueda, el panel líder se hundió a 27.512,56 unidades, nuevo mínimo desde diciembre pasado. Anotó además su cuarta baja en forma consecutiva, y ya acumula en lo que va de mayo una caída del 8,2%.



Entre las acciones que registraron mayores pérdidas se destacaron las de Holcim (-9,7%); Grupo Financiero Valores (-6,7%); Supervierlle (-6,5%); y Distribuidora de Gas Cuyana (-6,2%).



La caída del Merval no fue mayor debido a las subas que lograron los papeles de Petrobras (+2,2%); Tenaris (+1,1%) e YPF (+1%), ante un nuevo incremento de los precios del crudo, que en EEUU cruzó la cota de los u$s 70 por primera vez desde fines de 2014.



El volumen operado en acciones llegó a los $ 811,1 millones.



"Hubo un fuerte sell-off de ADRs, desarme de posiciones de inversores extranjeros, en línea con lo pasó con las Lebac y ahora también los bonos largos en dólares", explicó a ámbito.com el economista Gustavo Ber.



Las acciones argentinas en EEUU sufrieron en algunos casos mermas superiores al 6%: Banco Supervielle perdió un 6,4%; Galicia, un 4,2%; Cresud, un 4,1%; Francés, un 3,8%; y Pampa Energía, un 3,7%.



En ese marco, Ber indicó que se acentuó el mal humor de los inversores debido a los "poco alentadores" informes de calificadoras, y la reacción que registró este lunes el dólar. "Hay mucha incertidumbre sobre cómo sigue todo minuto a minuto", advirtió.



El riesgo de liquidez de las compañías no financieras de la Argentina se mantuvo elevado en 2017 "y probablemente empeorará hasta mediados de 2019", advirtió un informe de Moody´s, difundido este lunes.



Según el reporte, el "alto riesgo de liquidez" de ocho de las catorce compañías argentinas analizadas "refleja un monto significativo de deuda con vencimiento en 2018-19 relativo a sus tenencias en efectivo, generación de flujo de efectivo libre esperado y acceso a líneas de crédito bancarias comprometidas - generalmente inexistente para las compañías argentinas-".



Como si fuera poco, este lunes fue en día negro para el Merval desde la óptica del análisis técnico: perforó la base cierre de la media móvil de 200 ruedas. "Este último indicador también es conocido como la cruz de la muerte en varios libros de texto, dado que suele anticipar un profundo cambio de tendencia", alertaron desde Rava.



"La media de 200 ruedas fue atravesada, y esto nos dice que las acciones oficialmente están ingresando a un cambio de tendencia de mediano plazo, de uno alcista a uno bajista", explicaron.



• Renta fija



En el segmento de la renta fija, los bonos soberanos en dólares (que cotizan en pesos) no escaparon al mal humor y perdieron este lunes hasta casi 3%, con bajas lideradas por los títulos del tramo largo de la curva, los más expuestos al riesgo internacional.



Así, el Bonar 2024 cayó un 0,4%; el Bonar 2020, un 0,1%; mientras que los Discount cedieron hasta 2,7%, y el bono a 100 años descendió un 1,4%.



Por último, el riesgo país, medido por el banco JP.Morgan, subió 3,7% a 471 puntos.