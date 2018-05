Cannes abre en español: expectativa por película con Ricardo Darín, Javier Bardem y Penélope Cruz

En español y con estrellas de la talla de Ricardo Darín, Javier Bardem y Penélope Cruz. Así empezará hoy el Festival de Cannes, donde se proyectará la película "Todos lo saben", del iraní Asghar Farhadi.



En competencia por la Palma de Oro, "Todos lo saben" es la primera película de habla no inglesa ni francesa que abre el festival desde 2004, cuando se proyectó "La mala educación", de Pedro Almodóvar.



Se trata de un thriller al estilo de Hitchcock que cuenta el regreso de Laura (Cruz), afincada en Buenos Aires con su esposo (Darín) y sus hijos, a su pueblo natal de España en ocasión de una fiesta familiar. Allí se cruzará con su exnovio Paco (Bardem). Un acontecimiento imprevisto sacudirá su vida: la desaparición de su hija.



Cruz y Bardem, la pareja más explosiva del cine español, se mostraron muy satisfechos con su trabajo con Farhadi, que cuenta con dos Oscar por "La separación" y "El viajante".



"Fue el papel más difícil que he hecho hasta ahora", dijo la actriz, de 44 años, sobre el personaje. En casi toda la película, Laura "está completamente desesperada y sufre mucho", comentó recientemente en una entrevista en inglés a algunos periodistas en París.



Para interpretar un personaje tan dramático, Cruz confesó que tuvo que concentrarse mucho y que el director iraní siempre les recordaba que "tenía que ser como un documental" y que se olvidaran de que estaban rodando una película. Sobre Farhadi sólo tiene elogios: "Es amable, agradable, muy exigente también, pero es un hombre tan simpático que quieres hacerle feliz con lo que estás haciendo".



Para Bardem, "es un gran honor abrir un festival tan excepcional con una película de Asghar Farhadi. Pero es también un riesgo". El filme cuenta con todos los ingredientes de una historia del cineasta iraní, a quien le gusta mostrar "personajes simples, buenos, abiertos, que se hallan en situaciones difíciles", aseguró el actor, de 49 años.



"Todos lo saben" fue rodada en España, con un elenco en el que también figuran los españoles Bárbara Lennie, Eduard Fernández e Inma Cuesta. El resultado es una película "más española que muchas películas españolas", afirmó Bardem ante varios periodistas en París.



Para conseguir un filme tan ibérico, el director iraní, que ya había rodado "El pasado" en Francia, sabía que tenía que evitar caer en los tópicos sobre España y los españoles. Para ello pidió "a todos los miembros del equipo que estuvieran atentos para no caer en la facilidad de los estereotipos", explicó.



Tanto Bardem como Cruz ya saben lo que es ser premiados en el festival de cine más importante del mundo. Hace ocho años, Bardem fue coronado como mejor actor por el drama "Biutiful", del mexicano Alejandro González Iñárritu. Al recibir el galardón hizo una memorable declaración de amor a "Pe": "Comparto esta alegría con mi amiga, mi compañera, mi amor, Penélope, te debo muchas cosas y te quiero mucho", le dijo a su pareja, quien le lanzaba besos desde su asiento.



Cruz, por su parte, se alzó en 2006 con el premio a la mejor interpretación, compartido con otras cinco actrices, por "Volver", de Almodóvar. Este año podrían verse de nuevo recompensados.



Junto a "Todos lo saben" otras 20 películas compiten en la selección oficial del prestigioso certamen, que se celebra hasta el 19 de mayo. Entre ellas figuran "BlacKKKlansman", lo último de Spike Lee, "Le livre d'image", de la leyenda del cine francés Jean-Luc Godard y "Dogman", del italiano Matteo Garrone.