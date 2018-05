Boca vuela alto: Qatar Airways es el nuevo sponsor de su camiseta

Boca alcanzó un acuerdo de cinco años con Qatar Airways para que sea el patrocinador de su camiseta, anunció la compañía aérea este martes. De esta manera se une al Bayern Múnich y a la Roma como clubes de fútbol asociados con esta empresa.



En un comunicado, Qatar Airways señala que será el patrocinador de la camiseta de Boca desde el comienzo de la próxima temporada hasta la campaña 2022-23.





Scoring another goal, as #QatarAirways is proud to announce a partnership with @BocaJrsOficial. https://t.co/HHYADs7in6 pic.twitter.com/fUPInlEVpw