Del dólar a los precios: ¿Cuáles son los rubros que aumentan?

La corrida cambiaria que se vivió en los últimos días y que trajo como consecuencia una fuerte disparada del dólar comenzó a trasladarse a los precios de la economía, principalmente a los alimentos.



El propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió el último domingo que el alza de la cotización de la divisa estadounidense va a conllevar un traslado a precios. E incluso reconoció que la inflación de mayo va a ser superior a la que esperaba el Gobierno.



"Evidentemente, si el tipo de cambio se deprecia, algo de traspaso a precios hay. La regla es más o menos que por cada 1% de depreciación de la moneda un cuarto de eso se traspasa. Hay un impacto acotado, por supuesto", sostuvo el funcionario nacional en declaraciones al canal América.



• Alimentos



El titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, remarcó en declaraciones a ámbito.com, que el traslado a precios de la suba del dólar ya se está produciendo en artículos de limpieza, enlatados, lácteos, artículos de perfumería, panificados y carne.



"Las subas son de entre un 5 y 6% respecto a lo que existía una semana atrás. En general, se refleja en supermercados, mercados mayoristas y comercios", señaló al tiempo que advirtió: "Esto implica que va a haber un mayor porcentaje de aumento de la canasta básica de alimentos y un aumento de la inflación en mayo".



Asimismo, dijo que estos aumentos van a resentir la baja en el consumo que ya se venía advirtiendo y que además, "implican una caída de la actividad económica".



Por su parte, el vocero de la Cámara y Federación Argentina de Supermercados, Fernando Aguirre, sostuvo en declaraciones a radio Nacional que "nunca es tan inmediata la consecuencia de un aumento del dólar", aunque destacó que la apreciación de la divisa "se va a los precios, seguro".



"Si este aumento del dólar se va a trasladar a precios no lo sabemos. Estamos expectantes", dijo al tiempo que añadió que la caída de las ventas depende de las zonas y que están alrededor de 4% o 5% con respecto al año pasado.



• Autos, combustibles y transporte



El salto del tipo de cambio impacta también en el sector automotor. Tanto en la importación de vehículos como en los insumos para la producción local.



El presidente de Renault Argentina y titular de ADEFA, Luis Peláez Gamboa, afirmó en una entrevista con Ámbito Financiero que la suba del dólar va a impactar en el precio de los autos".



"Nuestros costos están muy atados a la evolución del dólar. Un peso devaluado nos pone en una situación compleja. En cuanto a los precios, se van a ir acomodando en la medida en que el mercado realmente lo permita. Tenemos que ir acompañando con nuestros precios lo que sucede con la devaluación, la inflación y, obviamente, lo que haga la competencia. Pero, indiscutiblemente, la suba del dólar va a impactar en los precios. Vamos a ver hasta dónde lo resiste el mercado", analizó.



La corrida cambiaria que disparó el dólar por encima de los $ 22, sumada a la suba del precio internacional del crudo Brent a u$s 73 el barril y el incremento del valor por tonelada del biodiesel para su mezcla obligatoria con gasoil aceleraron la decisión de las petroleras de aplicar otro aumento en la tarifa de los combustibles.



Según los cálculos de las compañías productoras y algunos estacioneros a los que accedió este portal, la próxima suba de naftas, que el gobierno de Mauricio Macri pidió demorar unos 60 días, rondará el 6,57%.



Por otra parte, los costos del transporte de cargas por vía terrestre aumentaron 1,28% en abril como consecuencia del incremento de los precios de los combustibles que desde octubre del año pasado fueron liberados por decisión del Ejecutivo.



Con el registro de abril, el índice presentó una suba acumulada de 10% en el primer cuatrimestre de 2018, y de 27,9% en los últimos doce meses, indicó un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).



• Propiedades



El sector inmobiliario no está exento de esta problemática, sobre todo teniendo en cuenta que el valor de las propiedades en Argentina es en dólares. Alejandro Bennazar, presidente la Cámara Inmobiliaria Argentina, dijo a este medio que lo que surge es una "parálisis momentánea" en ese mercado.



"Hasta ahora el alza es de un 5%. No creemos que esto vaya a paralizar con fuerza el mercado por la gran demanda que todavía hay", indicó. Sin embargo, manifestó su preocupación al considerar que "de diciembre a hoy subió un promedio un 15% la divisa y es mucho".



Cabe recordar que la gran demanda de inmuebles por parte de los tomadores de créditos hipotecarios sufrió una anomalía luego de la suba del dólar, ya que el precio de la vivienda que cotiza en dólares aumentó y el dinero que otorgan los bancos es en pesos. Ese incremento genera un faltante que los compradores muchas veces no alcanzan a cubrir y que las entidades no otorgan porque supera lo que el cliente puede tomar en base a sus ingresos.



"El 50% logra cerrar la operación. Eso es gracias a todas las partes, tanto intermediarios como el vendedor y el comprador. El otro 50% está renegociando. Gran parte se va a poder concretar y otra parte está afuera de la posibilidad de acceder más crédito y tal vez tenga que elegir otra propiedad y comenzar todo de nuevo", detalló Bennazar.