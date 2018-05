Álvarez Agis: "Pedirle ayuda al FMI es un error no forzado del Gobierno"

El exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, cuestionó la decisión del presidente Mauricio Macri de volver a financiarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Es una circunstancia totalmente autogenerada que marca el fracaso de la apertura económica", afirmó en diálogo con ámbito.com. Y advirtió por una "fuerte recesión económica".



Periodista.: ¿Qué análisis hace del anuncio de Macri respecto de pedir ayuda al FMI?



Emmanuel Álvarez Agis.: Me sorprende que anuncie que inicia charlas con el Fondo. Los anuncios hay que hacerlos cuando ya están cerrados. No obstante, me parece un error no forzado insólito. La actual situación no amerita este tipo de medidas. Obviamente hay que enfrentarla con mucho coraje y utilizando herramientas que no son muy simpáticas. La señal de pedir ayuda al FMI puede terminar siendo peor que la ayuda que te dé el FMI.



P.: ¿A qué se refiere con un "error no forzado" del Gobierno?



E.A.A.: Tenés un Banco Central absolutamente fortalecido en materia de reservas, tenés los bancos privados desendeudados y firmes, un país desendeudado. Tenés que administrar una crisis externa que te está pegando de una manera tremenda porque seguís diciendo que no tenés alternativa si se te cierra el mercado de crédito. Hay alternativas, el problema es que no lo quieren usar.



P.: ¿Qué ayuda le pueda dar el FMI al Gobierno, un préstamo en qué condiciones?



E.A.A.: Imagino que un crédito "stand by" sujeto a una generación del programa de ajuste fiscal. Venimos de la experiencia de Grecia, que es el cuarto paquete que el FMI le autoriza y la situación cada vez está peor. Tampoco es que estamos consultando a un médico que viene teniendo éxito con sus anteriores pacientes.



P.: ¿El crédito del FMI viene de la mano de un fuerte ajuste?



E.A.A.: No creo que el Fondo en este contexto otorgue un crédito incondicionado. Sobre todo porque a la situación específicamente grave que estamos atravesando se le suma la cuestión internacional. No es una cuestión que esté sólo en manos de Argentina. Pero estamos sufriendo más que cualquier otro país.



P.: Macri dijo que este modelo es dependiente del financiamiento externo. ¿La alternativa no era otra que pedir ayuda al FMI?



E.A.A.: La alternativa era no hacer la economía más dependiente del mercado externo. Estamos pagando ese error y ese rumbo. La política económica tiene las herramientas para salir de esta situación. Lo que pasa es que hay que prender fuego los manuales con los cuales vinieron conduciendo la economía hasta ayer. Por ejemplo al liberar el mercado del dólar, abrir las importaciones, desregular la cuenta capital, tomar millones por año de deuda. Lo de la pesada herencia no se lo cree nadie. Después de dos años de gestión con apoyo parlamentario y ganando las elecciones de medio término, no podés hablar de la pesada herencia.



P.: ¿Cuáles son las otras posibilidades que señala?



E.A.A.: Pueden recurrir al financiamiento externo, financiarse con el Banco Central. Pueden decir que eso es inflacionario pero venimos teniendo más inflación que en los últimos años del kirchnerismo. Si siguen empecinados en pedir 10 mil millones de dólares al mercado financiero en el segundo semestre, estamos al horno.



P.: ¿Cree que Macri esperaba recurrir al FMI en su primer mandato?



E.A.A.: Me parece que es una circunstancia totalmente autogenerada que marca este fracaso de la apertura económica. Lejos de hacer una autocrítica, el Gobierno sigue por el mismo rumbo. No es la primera vez que se recurre al Fondo y nunca nos fue bien así. Nos vamos a meter en una flor de recesión.



P.: ¿El Gobierno tiene las herramientas para salir de esta crisis?



E.A.A.: Tenés el mercado totalmente desregulado y podés utilizar cualquier tipo de regulación para reencauzar el mercado del dólar. Tenés reservas del BCRA. Existe la posibilidad de financiarte internamente. Se puede destinar los dólares que tenés para que se produzca más. Les quedan dos años, siempre se está a tiempo.



P.: ¿Cómo funciona la herramienta de venta de dólar futuro?



E.A.A.: Lo que está pasando es que los fondos que se fueron no están volviendo a entrar. Porque a pesar de que la tasa es muy alta, el valor del "carry" con cobertura, que es vender dólares y comprar Lebac, está desorbitado porque la tasa de devaluación implícita en el mercado de futuro está por arriba de la tasa de la Lebac. El "carry" con cobertura hoy te da negativo. Si el Gobierno quiere darle una señal a los fondos de afuera, de que es el momento de reingresar, tiene que subir las tasas y bajar el dólar futuro. ¿Cómo?, vendido dólar futuro. Pero como el Gobierno convalida la devaluación entonces los fondos de afuera no van a volver.